Beautiful: bacio tra Paris e Carter, ma poi arriva mamma Grace | Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Paris Buckingham inizierà a provare qualche sentimento di troppo per Carter Walton: emozioni che, come vedremo nel futuro a breve termine, in poco tempo diventeranno parecchio intense. Intanto, però, si partirà da un bacio tra i due che scatterà la sera dell’ultimo dell’anno: un inaspettato momento di vicinanza che andrà di pari passo con la crescente distanza che Paris vorrà mettere tra lei e Zende Dominguez.

La giovane Buckingham, infatti, si ritroverà ad un passo dal ricevere una proposta di matrimonio da parte dello stilista, che riuscirà ad evitare proprio grazie all’intervento di Carter. L’avvocato infatti, a quel punto consapevole della visione di Paris riguardo alla frequentazione con Zende, la informerà dell’intenzione dell’amico, permettendole di giocare d’anticipo. Prima che Zende possa fare la sua mossa, dunque, Paris metterà in chiaro di voler “vivere il momento” e che intende mantenere la frequentazione come tale. Nulla di più. Insomma, loro sono troppo giovani per prendere impegni seri e devono ancora fare parecchie esperienze.

Beautiful, trame italiane: Paris indecisa con Zende

Il discorso, in realtà, non farebbe una piega, se non fosse che questa visione “disimpegnata” della loro storia si accompagnerà ad un crescente avvicinamento con Carter. Già quella sera stessa, sull’onda della gratitudine, Paris condividerà un bacio con Carter!

Successivamente, la ragazza si mostrerà parecchio indecisa su come muoversi con Zende: da una parte non vorrà illuderlo, ma dall’altra non vorrà ancora tagliare del tutto i ponti. Così, tra non molto, arriverà a proporgli di frequentare anche altre persone e proverà a spingerlo verso una modella della Forrester Creations.

Intanto, a complicare le cose per Paris, arriverà a Los Angeles sua madre, Grace Buckingham. La cardiologa si mostrerà subito scontrosa nei confronti di Carter, reo di aver fatto soffrire sua figlia Zoe. Per Grace un uomo che tradisce la ragazza con la moglie del proprio capo è inaffidabile e da tenere lontano. Al contrario, la signora avrà subito in simpatia la frequentazione della figlia con Zende.

Ovviamente, Grace non ci metterà molto a scoprire che sua figlia è attratta proprio dall'uomo che detesta ed inizierà ad allarmarsi… dando voce alla propria disapprovazione!