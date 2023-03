Tempesta d’amore: André esce di scena! Ecco come (e con chi) | Anticipazioni tedesche

Era nell’aria ormai da tempo, ma ora c’è finalmente la conferma! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore uscirà infatti di scena uno dei personaggi storici della soap: André Konopka (Joachim Lätsch). E questa volta sembra proprio che si tratti di un addio definitivo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André conosce Helene

Sono passati ormai quindici anni da quando Werner (Dirk Galuba) vide a sorpresa comparire a Bichlheim il fratello minore – André – con cui non aveva contatti da anni. L’anziano albergatore capì velocemente che non si trattava di una visita di cortesia: il cuoco lo accusava infatti di essere fuggito dalla Germania dell’Est, facendone pagare le conseguenze al resto della famiglia.

Fu quello l’inizio di un rapporto conflittuale ma al contempo segnato da un affetto sincero, che ha portato con il tempo i due Konopka a fare squadra nei momenti del bisogno. Al Fürstenhof, però, André non ha ritrovato solo il fratello: all’hotel a cinque stelle, lo chef ha riabbracciato il figlio Simon (René Oltmanns) e conosciuto una figlia illegittima di cui ignorava l’esistenza, Sabrina (Sarah Elena Koch).

Anche in campo sentimentale non gli è mancato nulla! Nel corso dei suoi quindici anni al Fürstenhof André ha infatti conosciuto molte donne che gli hanno rubato il cuore e tra qualche mese incontrerà anche quella che sembrerà essere finalmente “quella giusta”: Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth). Lo chef avrà dunque finalmente messo la testa a posto?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: André vuole trasferirsi in Sudafrica

Benché felice al fianco di Helene, con il tempo l’uomo inizierà a sentire la mancanza dell’unico figlio rimastogli (come ricorderete, Sabrina è infatti da tempo scomparsa in seguito ad un incidente aereo), tanto da iniziare a pensare di raggiungere Simon in Sudafrica e aprirvi un ristorante tutto suo.

Sulla carta il suo piano sembrerà ottimo, ma ben presto si presenteranno due problemi: non solo Helene non è convinta di volersi trasferire dall’altro capo del mondo, ma la dirigenza del Fürstenhof non intende permettergli di andarsene senza un valido sostituto. E ora?

Come prevedibile, André non si lascerà scoraggiare e penserà di risolvere il problema a modo suo. dopo aver provato a manipolare la fidanzata, falsificherà il curriculum di una giovane cuoca – Greta (Laura Osswald) per farla apparire come una candidata perfetta a sostituirlo. Purtroppo per lui, però, entrambi gli inganni verranno scoperti e le conseguenze non si lasceranno attendere…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: André lascia il Fürstenhof

Come prevedibile, non ci vorrà molto prima che le vere capacità di Greta vengano alla luce: una scoperta che manderà su tutte le furie sia Robert (Lorenzo Patané) che Werner. Quest’ultimo in particolare sarà così colpito dalla truffa commessa dal fratello da chiudere i rapporti con lui, pur sapendo che la partenza di quest’ultimo è ormai imminente.

in quanto a Helene, la donna resterà profondamente delusa dal comportamento del suo amato, che riuscirà comunque a farsi perdonare. Ciononostante, per la Richter sarà ormai chiaro che un suo trasferimento in Sudafrica è fuori questione, almeno per il momento. E così André le proporrà di continuare la loro relazione a distanza…

Inutile dire che non sarà questa l’atmosfera con cui lo chef aveva sognato di chiudere la sua vita al Fürstenhof e infatti – prima della sua partenza – arriverà una riappacificazione in extremis con Werner. Nel corso della puntata 4022 (in onda in Germania il prossimo 28 aprile) André uscirà dunque di scena, dopo essere stato presente in oltre 3.000 episodi! Sarà un addio definitivo? Per ora sembra proprio di sì… Seguici su Instagram.

(Puntate 4005-22, in onda in Germania dal 3 al 28 aprile 2023)