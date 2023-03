Tempesta d’amore: Anna vuole che Paul lasci Constanze! | Anticipazioni italiane

Quella di Anna Lindbergh (Christiane Blumhoff) – la nonna di Paul (Sandro Kirtzel) – doveva essere una visita di piacere e invece si rivelerà ricca di (brutte) sorprese. Appena arrivata a Bichlheim, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziana donna inizierà infatti a interferire con la vita del nipote… a partire dalla sua relazione! Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: arriva la nonna di Paul

Ormai da tempo vi stiamo parlando di una trama drammatica destinata a stravolgere le vite di molti personaggi, a partire da Paul Lindbergh. Tutto inizierà quando il giovane direttore del Fürstenhof verrà a conoscenza della triste storia di Manuela von Thalheim – sorella minore di Henning (Matthias Zera) nonché cugina di Constanze (Sophia Schiller) – rimasta uccisa da bambina a causa di un’auto pirata.

Già profondamente colpito da quella tragica storia, Paul inizierà a essere vittima di attacchi di panico sempre più violenti che lo sorprenderanno ogni volta che l’uomo proverà a mettersi al volante. E ben presto sarà chiaro che non si tratta di una semplice coincidenza…

Sarà in questo contesto che al Fürstenhof si presenterà una delle persone più importanti della vita di Paul: sua nonna Anna. Esattamente come accaduto a Josie (Lena Conzendorf), il ragazzo fu cresciuto dall’anziana più che dai genitori e ciò ha creato tra loro un legame fortissimo. Un legame che verrà però messo alla prova…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Anna contro la relazione di Paul e Constanze

Inutile dire che Paul sarà al settimo cielo per la visita della sua amata nonna, a cui presenterà le persone per lui più importanti: Josie e Constanze. Ebbene, se con la prima scatterà subito una grande intesa tanto che le due donne inizieranno a provare nuove ricette insieme, ben diverso sarà il discorso per Constanze…

Quando l’anziana scoprirà che la nuova fidanzata del nipotino è una “von Thalheim” andrà infatti nel panico, arrivando a mostrarsi decisamente ostile con la ragazza. E non è finita qui! Rimasta sola con il nipote, Anna dirà chiaramente a quest’ultimo che Constanze non è la donna adatta a lui!

Inutile dire che Paul resterà spiazzato di fronte alle parole della nonna e a nulla serviranno i tentativi di quest’ultima di giustificare il suo comportamento con il timore che le origini nobili della von Thalheim possano creare uno squilibrio nel loro rapporto.

Ed in effetti il vero motivo dell'ostilità di Anna non ha nulla a che vedere con il sangue blu di Constanze, bensì è legato al legame della ragazza con la scomparsa Manuela…