Tempesta d’amore: Ariane arrestata per l’attentato a Robert! | Puntate italiane

Un grandissimo colpo di scena è in arrivo sui nostri teleschermi! Dopo aver tessuto intrighi per anni, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) finirà infatti vittima di un diabolico piano architettato dai suoi nemici… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole incastrare Ariane

Molti pensavano (e speravano) che tra Ariane Kalenberg e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) non sarebbe durata a lungo. La dark lady, però, è riuscita ancora una volta a stupire tutti! Sinceramente innamoratasi del bell’albergatore, la donna è infatti riuscita a conquistarne il cuore e anche a farsi perdonare per il proprio passato criminale. Non per questo, però, è meno pericolosa…

Se Robert si è ormai convinto che la compagna sia diventata una persona migliore, Werner (Dirk Galuba) si troverà invece a fare i conti con la dura realtà, quando Ariane lo minaccerà apertamente, lasciando intendere che i suoi giorni sono ormai contati.

Sarà così che il vecchio Saalfeld non vedrà altra soluzione se non allearsi ancora una volta con Christoph (Dieter Bach) nella speranza di riuscire sbarazzarsi della loro nemica comune. Peccato solo che i due alleati abbiano idee molto diverse sul limite fino a cui sia concesso spingersi…

Christoph proporrà infatti di simulare un attentato contro Robert per far poi far ricadere la colpa su Ariane. Un piano su cui Werner metterà il proprio veto, in quanto pericoloso per la salute del figlio. Ma Christoph lo ascolterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane arrestata

Ebbene, come prevedibile la risposta è “no”! All’insaputa di Werner, Christoph incaricherà infatti un uomo di fiducia di sparare a Robert mentre quest’ultimo si troverà da solo nel bosco. L’idea sarà quella di spaventare Saalfeld senza ferirlo, ma – causa un imprevisto – le cose andranno diversamente!

Distratto da un animale, il “sicario” colpirà infatti involontariamente Saalfeld, che verrà trovato poco dopo da Cornelia (Deborah Müller) a terra privo di sensi! Ricoverato d’urgenza in ospedale, l’uomo verrà velocemente dimesso in quanto la ferita sarà fortunatamente solo superficiale. Le brutte sorprese, però, non saranno finite…

Appena rientrato a casa, Robert riceverà infatti una visita a sorpresa: la polizia si presenterà alla sua porta e arresterà Ariane con l’accusa di tentato omicidio! Il motivo? Subito dopo il misterioso attentato contro Saalfeld, è stato ritrovato un falso testamento in cui quest’ultimo dichiarava di voler lasciare tutto alla Kalenberg…

Per la dark lady sarà davvero finita? Oppure quest’ultima riuscirà a dimostrare di essere stata incastrata da Christoph? Seguici su Instagram.