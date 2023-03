Tempesta d’amore: Paul si sottopone a ipnosi! | Anticipazioni italiane

A mali estremi, estremi rimedi! Sarà questo l’approccio di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) per affrontare l’incubo che si troverà ad affrontare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E la soluzione sarà decisamente inaspettata… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la nonna di Paul nasconde un segreto

Quando la sua Romy (Désirée von Delft) morì tra le sue braccia poco dopo le loro nozze, Paul non è più stato quello di prima. Nemmeno il dolore mai scomparso per la perdita della sua amata potrà però spiegare quello che l’uomo vivrà nei prossimi giorni.

Come vi abbiamo anticipato, Lindbergh inizierà infatti a essere colpito da dei fortissimi attacchi di panico ogni volta che l’uomo proverà a mettersi al volante. E tutto inizierà poco dopo aver sentito la triste storia di Manuela von Thalheim, la sorella minore di Henning (Matthias Zera) nonché cugina di Constanze (Sophia Schiller) rimasta uccisa da bambina a causa di un’auto pirata.

Sarà in queste circostanze che al Fürstenhof arriverà la nonna di Paul: Anna (Christiane Blumhoff). Un’anziana dal cuore d’oro che nasconde però un oscuro segreto riguardante proprio la morte della piccola Manuela…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul vuole ricordare

Ebbene, quando Anna scoprirà che il nipotino è fidanzato con una “von Thalheim”, andrà nel panico, tanto da provare a convincere l’uomo a chiudere la sua relazione con Constanze. E non è finita qui! Quando verrà a conoscenza degli attacchi di panico di Paul, incoraggerà quest’ultimo a lasciar cadere la cosa. Un tentativo che risulterà vano…

Col passare del tempo, infatti, non solo gli attacchi non scompariranno, ma verranno accompagnati da dei flashback di momenti dell’infanzia di Lindbergh. Il risultato? Capendo che la chiave di quanto gli sta accadendo è in un ricordo da lui rimosso da tempo, Paul sarà determinato a fare di tutto per rammentare, tanto da decidere di sottoporsi ad una seduta di ipnosi!

Inutile dire che Anna sarà tutt’altro che a favore dell’iniziativa e implorerà Josie (Lena Conzendorf) di provare a dissuadere il ragazzo. Nemmeno la giovane cuoca, però, potrà impedire che Paul prosegua per la propria strada…

L’ipnosi rivelerà dunque finalmente quanto accaduto realmente nel passato di Lindbergh e la connessione con la morte di Manuela con Thalheim? Seguici su Instagram.