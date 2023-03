Tempesta d’amore: Robert spezza il cuore a Ariane, che se ne va… | Puntate italiane

Amare rende vulnerabili… anche se sei una donna di ghiaccio come Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady si scoprirà infatti fragile e impotente nei confronti dei suoi sentimenti per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), finendo per prendere una decisione inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert teme che Ariane voglia ucciderlo

Quando mesi addietro Ariane decise di conquistare Robert, il suo obiettivo era quello di usare l’uomo per ottenere il controllo del Furstenhof. Da allora le intenzioni della dark lady sono cambiate in quanto la donna si è realmente innamorata di Saalfeld. Paradossalmente, però, sarà proprio ora che verrà accusata di aver circuito il fidanzato solo per soldi e potere!

Come sappiamo, Christoph (Dieter Bach) organizzerà infatti un finto attentato contro Robert, per poi far ricadere la colpa su Ariane. Poco dopo il drammatico incidente, spunterà infatti un testamento falsificato secondo cui Saalfeld avrebbe lasciato tutto alla Kalenberg. Un indizio troppo grave per essere ignorato…

Il risultato? Nonostante i tentativi di Ariane di dimostrare di essere stata incastrata, né la polizia né Robert saranno pienamente convinti della sua innocenza. E a quel punto la dark lady dovrà correre ai ripari…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane si trasferisce

Come vi abbiamo anticipato, inizialmente Robert non potrà credere che Ariane possa aver realmente tentato di ucciderlo e si schiererà dalla sua parte. Con il tempo, però, il dubbio inizierà ad insinuarsi nella sua mente, culminando in un terribile incubo in cui l’uomo sognerà la fidanzata mentre prova a soffocarlo nel sonno.

Ebbene, quest’esperienza onirica traumatizzerà a tal punto Saalfeld da spingerlo a fuggire dall’appartamento. Inutile dire che la Kalenberg si accorgerà subito che nel compagno c’è qualcosa che non va e così lui deciderà di parlarle del suo incubo.

Il risultato? Col cuore a pezzi per la scoperta che l'uomo che ama non solo non si fida di lei, ma la ritiene addirittura capace di volerlo uccidere, Ariane prenderà una decisione drastica: lasciare l'appartamento da lei condiviso con Robert. Ma la dark lady avrà davvero rinunciato al suo grande amore?