Un nuovo dramma potrebbe travolgere Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar). Dopo aver assistito alla fine del matrimonio dei suoi genitori e della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) si ritroverà infatti ancora una volta in una situazione che potrebbe stravolgere la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina lavora in ospedale

La vita di Valentina Saalfeld non è certo stata semplice. Cresciuta con la consapevolezza di aver involontariamente causato la morte di sua madre (che non sopravvisse al parto), la ragazzina è stata cresciuta dal padre Robert e dalla madre adottiva Eva (Uta Kargel). Il loro idillio, però, purtroppo non è durato…

Dopo aver dovuto affrontare niente meno che una gravissima forma di leucemia, Valentina ha infatti visto sgretolarsi la sua famiglia, quando Eva ha deciso di lasciare Robert e scomparire per sempre lontano da tutto e tutti. E non è finita qui!

Tra qualche mese la Saalfeld junior verrà infatti anche lasciata dal fidanzato – Fabien – che aveva seguito fino a Lipsia. Uno shock che porterà la ragazza nuovamente al Fürstenhof, dove proverà a ricostruirsi una nuova vita da zero iniziando un tirocinio in ospedale. I problemi, però, non sono finiti…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina dà a Vanessa la medicina sbagliata

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Valentina finirà infatti per innamorarsi del padre del suo ex fidanzato: Michael (Erich Altenkopf). E ben presto sarà chiaro che si tratterà di un amore impossibile, in quanto il medico vede in lei quasi una figlia!

Come se non bastasse, la giovane Saalfeld sarà protagonista insieme a Vroni (Selina Weseloh) – la sorella minore della nuova protagonista Eleni (Dorothée Neff) – di un gravissimo incidente. Ebbene, a farne maggiormente le spese sarà Vroni, ma l’accaduto segnerà profondamente anche Valentina…

Sarà proprio in queste circostanze che Vanessa (Jeannine Gaspár) avrà un malore e la giovane Saalfeld verrà incaricata di prendersi cura di lei. Il risultato? Ancora sotto shock per il drammatico incidente da lei vissuto, Valentina non penserà al fatto che la Sonnbichler è incinta e le somministrerà un farmaco pericoloso per le donne in gravidanza!

Vanessa perderà il bambino a causa dell’errore della giovane tirocinante? Seguici su Instagram.

(Puntate 4003-4, in onda in Germania dal 28 al 29 marzo 2023)