Terra Amara: Sabahattin e Jülide riprendono i preparativi del matrimonio | Anticipazioni

Anche se la dispettosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) farà di tutto per separarli, il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) sapranno difendere il loro amore nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, dopo un periodo di crisi, i due rimetteranno in moto il loro progetto matrimoniale…

Terra Amara, news: le interferenze di Şermin

Già sapete che Şermin non riuscirà a sopportare l’idea che l’ormai ex marito Sabahattin stia per rifarsi una vita al fianco dell’affascinante Jülide. Proprio per tale ragione, non esiterà a presentarsi dalla “rivale” e, attraverso una serie di bugie (compreso il fatto che lei e la figlia Betul sono disperate per la fine del matrimonio), farà entrare in crisi il Pubblico Ministero, che troncherà la sua relazione con il dottor Arcan.

Tuttavia, dopo che esaspererà la sua macchinazione arrivando a ferirsi da sola alla fronte con un posacenere e denunciando il povero Sabahattin per la falsa aggressione, la situazione finirà per sfuggire di mano a Şermin, che verrà sbugiardata e si ritroverà con un “pugno di mosche in mano”. Le sue continue mosse non faranno altro, infatti, che riavvicinare Jülide e Sabahattin.

Terra Amara, spoiler: Sabahattin vuole sposare Jülide a Parigi!

Eh sì: nel momento in cui le dimostrerà che Betul non è mai stata contraria alla loro unione, Sabahattin ribadirà a Jülide che è lei la donna che vuole al suo fianco e riprenderà i preparativi del matrimonio. Cosciente del fatto che Şermin cercherà con ogni mezzo di impedirgli di essere felice, il dottor Arcan chiederà dunque alla fidanzata se è disposta a partire per Parigi, dove abita appunto Betul, per diventare ufficialmente sua moglie.

Una proposta che la Yalçınkaya accetterà col sorriso, dato che sarà innamoratissima di Sabahattin e vorrà passare il resto della sua vita al suo fianco. Un risvolto decisamente romantico che però farà da preludio ad un pericolo imminente…

Terra Amara, trame: Şermin in combutta con Behice

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi, Şermin vorrà fare il possibile per liberarsi di Jülide, ragion per cui chiederà alla nuova alleata Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) di muovere le sue conoscenze al Ministero di Giustizia per far trasferire il Pubblico Ministero in una cittadina diversa da Cukurova ed allontanarla da Sabahattin, con il quale vorrà assurdamente riallacciare il matrimonio (ormai finito anche per i giudici).

Non è detto però che l'ennesima cattiveria della Yaman vada effettivamente in porto; infatti questa storia della telenovela riserverà diverse sorprese e forse, per una volta, il bene vincerà sul male…