Tempesta d’amore: Anna rivela a Paul la verità sulla morte di Manuela | Anticipazioni italiane

Momenti ad alto tasso drammatico sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Nei prossimi giorni verrà infatti alla luce tutta la verità sulla tragica storia di Manuela von Thalheim… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul ritrova la memoria

Da qualche giorno la vita di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) non è più la stessa. Da quando è venuto a conoscenza della storia di Manuela von Thalheim – la sorella minore di Henning (Matthias Zera) morta tragicamente dopo essere stata investita da un misterioso pirata della strada – l’uomo ha infatti iniziato a soffrire di inspiegabili attacchi di panico. Cosa gli starà succedendo?

Dopo aver provato a riprendere il controllo della situazione, Paul avrà una ricaduta in occasione della visita al Fürstenhof della sua amata nonna Anna (Christiane Blumhoff). Da allora, infatti, oltre alle crisi di panico, l’uomo inizierà a venire tormentato da dei misteriosi flashback che riguardano la sua infanzia.

A quel punto a Lindbergh sarà chiaro che la chiave di ciò che gli sta capitando è nascosta in ricordi da lui soppressi. L’uomo proverà dunque in tutti i modi a recuperare la memoria, ma tutto sarà vano, almeno fino a che non vedrà una fotografia di Manuela von Thalheim…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul affronta nonna Anna

Quando Paul si troverà davanti il ritratto di quella bambina innocente, i ricordi torneranno improvvisamente insieme ad una terribile presa di coscienza: è lui il misterioso pirata della strada che ha investito ed ucciso Manuela von Thalheim!

Sconvolto, Lindbergh si confiderà solo con Josie (Lena Conzendorf) per poi andare ad affrontare sua nonna Anna, da cui riceverà la tanto temuta conferma di essere un assassino. L’anziana racconterà dunque al nipote tutta la storia: durante una vacanza nel podere dei von Thalheim, il piccolo Paul si mise per gioco al volante di uno shuttle, finendo per investire involontariamente Manuela.

Di fronte a quella tragedia, Anna decise di nascondere quanto realmente accaduto per proteggere i suoi nipotini: se lei fosse andata in prigione, infatti, Paul e la sorella Alicia sarebbero rimasti da soli, senza nessuno in grado di crescerli.

Pur capendo il conflitto interiore del nipote, Anna proverà a convincerlo a chiudere per sempre quel capitolo doloroso della sua vita e guardare avanti. Ma Lindbergh riuscirà a convivere coi sensi di colpa?