Tempesta d’amore: arriva GÜNTHER, il padre di Vanessa! | Anticipazioni tedesche

Un ingresso a sorpresa attende i telespettatori d’oltralpe di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate tedesche della soap tornerà infatti in scena un personaggio che abbiamo già conosciuto qualche anno fa e che è fortemente legato ad alcuni dei volti più amati di Sturm der Liebe. Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Günther fratello di Alfons e padre di Vanessa

Presenti fin dalla primissima puntata di Tempesta d’amore, i Sonnbichler sono indubbiamente una delle colonne portanti della soap. Amatissimi dal pubblico della soap, Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) formano una coppia solidissima, mai messa in discussione. Col passare del tempo, però, la famiglia si è allargata…

Oltre alla scoperta di avere ben due figli illegittimi (Alexander e Melli) e un fratello gemello (Moosl, il padre di Eva), qualche anno fa Alfons ha anche ritrovato suo fratello Günther, con cui non aveva contatti da tempo.

Come forse ricorderete, tra i consanguinei scoppiò una vera e propria guerra a causa della disonestà di Günther (che cercò addirittura di vendere la casa dell’ignaro fratello). Alla fine, però, i due si chiarirono, tanto che – qualche tempo dopo, Alfons accolse a braccia aperte la figlia di Günther: Vanessa (Jeannine Gaspár).

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Günther vuole recuperare il tempo con Vanessa

Da allora sono passati più di due anni e molto è cambiato. Vanessa si è infatti ormai da tempo stabilita al Fürstenhof, dove ha trovato un nuovo lavoro e l’amore. Amore che la porterà a restare incinta di un bimbo di nome Arthur…

Ebbene, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la Sonnbichler si avvicinerà al momento del parto e inizierà a soffrire di complicazioni che la costringeranno ad un ricovero in ospedale.

Sarà in questa occasione che Günther si presenterà a Bichlheim per stare vicino alla figlia in un momento così delicato. Peccato solo che lei non ne voglia sapere di lui: non solo è stato un pessimo padre, ma ha anche avuto problemi con la giustizia. Riuscirà l’uomo a recuperare il tempo perduto con Vanessa?

Tempesta d’amore, casting news: Johann Schuler interpreta Günther Sonnbichler

Il ruolo di Günther Sonnbichler verrà interpretato ancora una volta da Johann Schuler, artista tedesco classe 1958 molto noto al pubblico d’oltralpe per il suo lungo curriculum, che vanta partecipazioni a numerose serie televisive locali fin dagli anni Ottanta.

Dopo la sua breve ma intensa visita a Bichlheim nel corso della sedicesima stagione (quella con protagonisti Tim e Franzi), Johann Schuler tornerà a vestire i panni di Günther Sonnbichler a partire dalla puntata 4033, la cui messa in onda in Germania è prevista in Germania per il prossimo 16 maggio.

Anche questa volta si tratterà di una breve apparizione in qualità di guest star? Non ci resta che attendere le anticipazioni sulle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo! Seguici su Instagram.