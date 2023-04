Tempesta d’amore: Leander perde tutto (anche l’amore) | Anticipazioni tedesche

Quello tra Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) sembrava essere il classico amore da favola. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, una terribile tragedia cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vroni ha un grave incidente

Mentre in Italia stiamo assistendo alla nascita del rapporto tra Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf), in Germania l’attenzione è da tempo passata ad una nuova coppia di protagonisti: Eleni Schwarzbach e Leander Saalfeld.

Come sappiamo, quest’ultimo è il figlio della prima coppia protagonista di Tempesta d’amore – Laura e Alexander – e arriverà a Bichlheim per iniziare una nuova vita, avviando la sua carriera come medico. Sarà proprio grazie al suo lavoro che Leander farà la conoscenza di Eleni – primogenita di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) – con cui esploderà l’amore.

Innamoratissimi, i due diventeranno ben presto inseparabili e affronteranno insieme ogni ostacolo. Qualcosa di inaspettato, però, rischierà di rovinare tutto: la sorella minore di Eleni – Vroni (Selina Weseloh) – morirà tragicamente dopo essere stata affidata alle cure di Leander. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra crea delle prove contro Leander

Fuori di sé per il dolore, Alexandra riverserà tutta la sua rabbia su Leander, che riterrà responsabile della morte della figlioletta. Inutile dire che si tratterà di una situazione difficilissima per il giovane Saalfeld, che potrà però contare sul sostegno incondizionato di Eleni. La furia di Alexandra, però, non sarà semplice da placare…

Determinata a distruggere Saalfeld, la donna corromperà infatti un’infermiera affinché testimoni contro Leander, dichiarando che quest’ultimo non aveva informato Vroni dei rischi legati al suo intervento. E a quel punto cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leander lascia Eleni ed il lavoro

Ignaro del fatto che l’infermiera è stata corrotta, il giovane Saalfeld inizierà infatti a dubitare di se stesso, tanto da non essere nemmeno più sicuro di quanto fatto o detto prima dell’intervento. Un dubbio da cui dipenderà la sua carriera! E non è finita qui…

Eleni si troverà tra due fuochi: da una parte l’uomo che ama e dall’altra la famiglia che ha subito una perdita così grave forse proprio per colpa del fidanzato. Il risultato? Vedendo la sua amata dilaniata, sarà Leander a prendere una decisione per lei, troncando la loro relazione!

Già distrutto per la fine della sua storia con la Schwarzbach, Saalfeld continuerà ad essere tormentato dal dubbio di aver effettivamente commesso un errore come medico. E così, capendo di non poter più vivere con i sensi di colpa deciderà di dare le dimissioni.

Sarà così che Leander perderà in un colpo solo le due cose che ama di più al mondo: Eleni e la medicina. Cosa ne sarà ora del bel protagonista della diciannovesima stagione di Tempesta d'amore?

(Puntate 4016-23, in onda in Germania dal 20 aprile al 2 maggio 2023)