Tempesta d’amore: Lia sfida Ariane per l’amore di Robert! | Puntate italiane

Di fronte ad Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) anche gli uomini più coraggiosi hanno tremato… ma non Cornelia “Lia” Holle (Deborah Müller)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella governante del Fürstenhof sfiderà infatti la dark lady per difendere l’uomo che ama… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole partire

Una brutta sorpresa attende Ariane nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Proprio quando il suo piano di conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sembrava essere finalmente andato in porto, la donna scoprirà infatti che separare il fidanzato dalla sua “Lia” è tutt’altro che semplice.

Benché convinto di aspettare un figlio da Ariane e che Cornelia sia sua sorella, Robert confesserà infatti non solo di amare ancora alla follia la Holle, ma di averla anche baciata! Una confessione che cambierà tutto…

Capendo di rischiare di perdere l’uomo che ama per sempre, la Kalenberg penserà dunque di giocare d’anticipo, con un bluff molto rischioso: minaccerà di andarsene per sempre dal Fürstenhof e crescere da sola il figlio che porta in grembo. Funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia sfida Ariane

Inutile dire che Robert resterà sconvolto nello scoprire che la fidanzata vuole andarsene e ha addirittura offerto le proprie azioni a Christoph (Dieter Bach) pur di poter partire il prima possibile. La notizia, però, arriverà anche ad altre orecchie e la reazione sarà ben diversa…

Se Robert sarà terrorizzato all’idea di perdere sia la compagna che il bambino (esattamente come accaduto con Eva e Emilio qualche anno fa), Werner (Dirk Galuba) e Cornelia faranno invece i salti di gioia. E non nasconderanno la propria soddisfazione…

Sarà così che – quando Lia incontrerà Ariane – non solo la incoraggerà a sparire per sempre dalle loro vite, ma la sfiderà anche, dicendosi certa che Robert non amerà mai la Kalenberg quanto ha amato lei!

Peccato solo che la sfida della Holle stuzzicherà lo spirito combattivo della dark lady, facendo ritrovare a quest’ultima la determinazione di distruggere la rivale a qualunque costo… Seguici su Instagram.