Tempesta d’amore: Vanessa tradisce Carolin con Max! | Anticipazioni tedesche

Non accennano a finire i colpi di scena in uno dei triangoli più appassionanti della prossima stagione di Tempesta d’amore: quello tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß). Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa capisce di amare ancora Max

Da tempo vi stiamo parlando di un intreccio sentimentale destinato a rompere gli schemi e portare per la prima volta in primo piano una storia d’amore tra due donne. Protagonista assoluta sarà Vanessa, che – ad un passo dalle nozze con il suo Max – perderà la testa per Carolin, promessa sposa di Michael (Erich Altenkopf).

Inizialmente restie all’idea di distruggere le rispettive relazioni, ben presto le due donne capiranno di non poter più negare i propri sentimenti e lasceranno i fidanzati per diventare una coppia. I colpi di scena, però, sono solo iniziati…

Dopo aver dovuto affrontare i pregiudizi della gente per poter stare insieme alla persona che ama, Vanessa non farà a tempo a godersi la sua felicità insieme a Carolin che arriverà una sorpresa inaspettata: è incinta! E, inutile dirlo, il bambino sarà di Max.

Ebbene, inizialmente la notizia della gravidanza non sembrerà cambiare nulla per Vanessa, che ribadirà di voler restare insieme a Carolin, pur permettendo a Max di far parte della vita del futuro bambino. Con il tempo, però, la ritrovata vicinanza con il fitness trainer riaccenderà i sentimenti della Sonnbichler nei suoi confrontiv. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa cede alla passione con Max

Da sempre grande sostenitrice dell’importanza della sincerità nei rapporti, Vanessa confesserà alla fidanzata non solo di aver capito di amare ancora il suo ex, ma anche di averlo baciato! Una confessione, che, come prevedibile sconvolgerà Carolin, tanto da portarla a cercare conforto proprio da Michael.

Ne nascerà una serie di equivoci che porteranno la Sonnbichler a decidere di prendere le distanze sia dalla fidanzata che dal suo ex. Una decisione che però non avrà effetti a lungo. Capendo di amare profondamente la Lamprecht, la ragazza vorrà infatti vivere ogni momento della sua gravidanza con lei. Peccato solo che il destino vorrà altrimenti…

Sarà infatti in presenza di Max che Vanessa sentirà il proprio bimbo scalciare per la prima volta e sarà sempre quando si troverà in compagnia del fitness trainer che la ragazza verrà sorpresa da un temporale nel bosco. Il risultato? I due cercheranno rifugio in una baita, dove verranno sopraffatti dalla passione!

Sconvolta per aver tradito la donna che ama, Vanessa proverà inizialmente a nascondere l'accaduto, ma poi capirà di non poter ingannare a lungo Carolin. Sarà così che la Sonnbichler confesserà alla sua amata di aver passato la notte con Max. Una confessione che pagherà ad un prezzo altissimo…

(Puntate 3996-4007, in onda in Germania dal 15 marzo al 4 aprile 2023)