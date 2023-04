Tempesta d’amore: Paul fugge dal Fürstenhof e scompare! | Anticipazioni italiane

Un incubo senza via d’uscita. È quello che vivrà Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, tanto da prendere una decisione estrema… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul scopre di aver ucciso Manuela

Vi avevamo anticipato che la vita di Paul Lindbergh stava per cambiare per sempre… e così è stato! Dopo aver appreso la storia della morte prematura della piccola Manuela von Thalheim per mano di un pirata della strada, l’uomo ha iniziato a soffrire di attacchi di panico, presto accompagnati da dei flashback sulla propria infanzia.

Capendo che nel suo passato si nasconde qualcosa di doloroso e terribile che sta tornando alla luce, Paul proverà in ogni modo a recuperare i ricordi, ma sarà una foto della sfortunata Manuela a permettergli di ritrovare la memoria, insieme ad una terribile consapevolezza: è stato lui ad uccidere la sorellina di Henning (Matthias Zera)!

Sconvolto, l’uomo si confronterà con la nonna Anna (Christiane Blumhoff) – unica testimone di quanto realmente accaduto vent’anni prima – scoprendo che all’epoca l’anziana voleva prendersi la responsabilità dell’accaduto ma non disse nulla per proteggerlo: se lei fosse andata in prigione, infatti, Paul e Alicia sarebbero rimasti soli al mondo.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul fugge nel bosco

Come prevedibile, la prima reazione di Paul sarà quella di rimettere le cose a posto confessando la verità su quanto accaduto. Alla fine, però, l’uomo desisterà per non mettere a rischio la salute della nonna, molto provata dalla situazione.

Lindbergh prometterà dunque di chiudere col passato e guardare avanti, ma i suoi buoni propositi non basteranno. La vicinanza a Constanze (Sophia Schiller) riporterà infatti costantemente la mente di Paul al tragico incidente, tanto che l’uomo non riuscirà nemmeno a guardare la fidanzata negli occhi! E ora?

Disperato, Paul non vedrà altra soluzione se non fuggire e rifugiarsi in una baita, dove riflettere su cosa fare. Ebbene, Lindbergh informerà solo Josie (Lena Conzendorf) di dove si sia rifugiato: la giovane cuoca è infatti l’unica persona di cui si fidi completamente, tanto da averle confessato il suo “crimine”.

E Constanze? Già preoccupata per gli strani comportamenti del fidanzato, la ragazza resterà sconvolta nello scoprire che quest'ultimo se ne è andato lasciandole solo una breve nota scritta. Per loro sarà la fine?