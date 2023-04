Tempesta d’amore: Paul scopre di essere l’assassino di Manuela von Thalheim! | Anticipazioni italiane

Un terribile sospetto sta per trovare conferma nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Nei prossimi giorni Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) riuscirà infatti a recuperare dei ricordi a lungo soppressi, facendo una scoperta sconvolgente… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul si sottopone a ipnosi

Qualcosa di apparentemente inspiegabile sta accadendo nella vita di Paul. Da quando l’uomo è venuto a conoscenza della storia di Manuela von Thalheim – la sorella minore di Henning (Matthias Zera) nonché cugina di Constanze (Sophia Schiller) – la sua vita non è infatti più la stessa.

Come sappiamo, Manuela perse la vita ancora bambina dopo essere stata investita da un’auto pirata. Un dramma da cui Henning e Constanze non si sono mai ripresi. Il racconto di quel dramma di anni prima, però, ha inspiegabilmente colpito anche Paul…

Da allora, Lindbergh ha infatti iniziato a soffrire di apparentemente inspiegabili attacchi di panico ogni volta che si mette al volante. Quando poi al Fürstenhof arriverà la nonna del ragazzo – Anna (Christiane Blumhoff) – le crisi verranno accompagnate anche da misteriosi flashback.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul ricorda la morte di Manuela von Thalheim

Sarà a quel punto che – nonostante i tentativi della nonna di dissuaderlo – Paul deciderà di sottoporsi ad una seduta di ipnosi con Rosalie (Natalie Alison). Nemmeno questo estremo tentativo, però, riuscirà a riportare a galla i ricordi.

Ormai rassegnato, Lindbergh proverà a dimenticare tutto e si unirà ad una festa organizzata da Henning in occasione del suo trasferimento nel suo nuovo appartamento. Sarà in questa occasione che Paul vedrà una foto della defunta Manuela… e a quel punto tutto tornerà!

Sopraffatto da quei ricordi improvvisi, il ragazzo fuggirà dall’appartamento e si rifugerà da Josie (Lena Conzendorf), a cui confesserà l’incredibile verità: è lui il misterioso pirata della strada che ha investito ed ucciso Manuela von Thalheim!

Da bambino, Paul andò infatti in vacanza nel podere dei von Thalheim e si mise per gioco al volante di uno shuttle, causando involontariamente il tragico incidente. E ora?