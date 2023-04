Tempesta d’amore: Shirin lascia Henning! E lui… | Puntate italiane

Una brutta sorpresa attende i fan di Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questa bellissima coppia verrà infatti divisa improvvisamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Il padre di Henning fa pressione a Shirin

Da quando la sorellina Manuela è scomparsa tragicamente a causa di un incidente, Henning ha visto concentrarsi su di sé le aspettative dei genitori. Genitori che, come prevedibile, sognano per lui un futuro da grande sommelier al fianco di una donna che condivida le sue aspirazioni ed i suoi interessi.

Non c’è dunque da stupirsi se i von Thalheim sono tutt’altro che entusiasti della relazione del figlio con Shirin e la loro opinione non farà che rafforzarsi quando scopriranno che la ragazza lavora come semplice cameriera ai piani al Fürstenhof.

E così, quando Henning rifiuterà di prendere in gestione un prestigioso vigneto in Francia pur di rimanere vicino a Shirin, il padre del ragazzo – Heinrich (Ralph Schicha) – affronterà la Ceylan, incoraggiandola a lasciare Henning per non rovinargli il futuro.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin tronca la storia con Henning

Ebbene, sul momento Shirin reagirà malissimo e caccerà l’uomo dal proprio salone di bellezza. Ciononostante, la ragazza non potrà fare a meno di ripensare alla conversazione, arrivando a chiedersi se dopotutto von Thalheim non abbia ragione.

Profondamente combattuta sul da farsi, la Ceylan si confiderà sia con Max (Stefan Hartmann) che con Gerry, finendo per prendere una decisione sofferta: lasciare il fidanzato! Sarà così che Shirin comunicherà a Henning di aver deciso di chiudere la loro relazione, in quanto finirebbero per essere infelici.

Una decisione che, come prevedibile, sconvolgerà il sommelier. I disperati tentativi di quest’ultimo di far tornare la ragazza sui propri passi si riveleranno però inutili, in quanto Shirin eviterà ogni confronto con il suo ex. Tra Henning e la Ceylan sarà dunque finita per sempre? Seguici su Instagram.