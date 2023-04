Terra Amara: Yilmaz ritornerà a Cukurova, ecco perché

Anche se deciderà di trasferirsi a Istanbul per il bene del piccolo Kerem Alì e del suo matrimonio con Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), la “trasferta” di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) finirà prima ancora di cominciare. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’uomo sarà infatti costretto ad interrompere all’improvviso il suo viaggio per un motivo ben preciso. Scopriamo insieme quale…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz deciderà di “cambiare aria”

Come vi abbiamo già raccontato in precedenza, tutto partirà nel momento in cui Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) chiederà a Yilmaz di non farle più visita in carcere, dove sarà stata rinchiusa dopo aver tentato di uccidere il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). A quel punto Akkaya si troverà con le spalle al muro, perché la sua amata sembrerà aver rinunciato definitivamente a lui, e accetterà un consiglio del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): andare a Istanbul per cambiare aria e cercare di salvare il suo matrimonio per dare al piccolo Kerem Alì quella famiglia unita che merita.

Seppure con la morte nel cuore, Yilmaz preparerà dunque il trasferimento e, oltre a Müjgan, deciderà di portare con sé nella nuova città anche l’invadente “zia” Behice (Esra Dermancıoğlu). Un imprevisto rimescolerà però tutte le carte in tavola…

Terra Amara, trame: l’attentato a Fekeli e Çetin

Eh sì: in quelle stesse ore, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e il “fidato” Çetin Ciğerci (Aras Şenol) subiranno un attentato dal quale per fortuna usciranno illesi. L’attentato in questione verrà messo in opera dai due imprenditori – complici di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) – desiderosi di mettere la mani su tutte le aziende e i territori di Cukurova.

Da un lato Fekeli individuerà subito in quei brutti ceffi i responsabili del duplice tentato omicidio; dall’altro Çetin agirà in completa autonomia e raggiungerà Yilmaz a metà strada per chiedergli di tornare a Cukurova e proteggere il padrino da altre eventuali rappresaglie. Senza pensarci due volte, dopo aver ottenuto il consenso di Müjgan, Akkaya farà dunque marcia indietro e annullerà il trasferimento. Una decisione che farà imbestialire Behice…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz ritorna a Cukurova ma Behice…

Appena rincaseranno, Behice riverserà infatti la sua ira su Müjgan e sottolineerà che avrebbe dovuto usare tutti i mezzi a sua disposizione per far desistere Yilmaz dal suo intento. La “zia” non mancherà di precisare che sarebbe bene che Akkaya stesse lontano da Züleyha perché è l’unico modo che hanno per vivere in maniera agiata e serena, visto che Behzat ha riempito la famiglia di debiti.

Il discorso non sembrerà però scalfire più di tanto Mujgan, la quale dirà a Behice che non intende più fare la “pazza” e commettere gli stessi errori del passato perché ha capito in cuor suo che prima o poi Yilmaz la perdonerà e tornerà ad amarla.

Tale consapevolezza non sarà in realtà supportata da alcuna prova concreta e farà preoccupare ancora di più Behice, che sarà disposta a tutto pur di non cadere in una disgrazia economica senza precedenti…