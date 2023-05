Tempesta d’amore: Alexandra, drammatico incidente! E Christoph… | Puntate tedesche

Un nuovo dramma sta per colpire la famiglia Schwarzbach! Dopo la tragica morte della giovanissima Vroni (Selina Weseloh), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore sarà infatti la stessa Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) ad essere protagonista di un gravissimo incidente… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph lascia Alexandra

Da tempo ormai vi stiamo parlando della bellissima e tormentata storia d’amore di Christoph (Dieter Bach) e Alexandra: ritrovatisi a quasi trent’anni di distanza dalla dolorosa fine della loro relazione, i due si riscopriranno più innamorati che mai e torneranno insieme nonostante tutto sembri contro di loro. La loro felicità, però, non durerà a lungo…

Devastata dalla prematura morte della figlioletta Vroni, Alexandra entrerà infatti in un vortice di follia che la porterà a falsificare delle prove rovinando la vita dell’incolpevole Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) e, non da ultimo, a tradire Christoph con l’ex marito Markus (Timo Ben Schöfer).

Il risultato? Quando Saalfeld scoprirà l’accaduto, proverà a dare alla compagna una chance per confessare tutto. Chance che però lei non sfrutterà. E così, troppo deluso e ferito per poterla perdonare, Christoph troncherà la loro relazione. Sarà finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph salva la vita ad Alexandra

Pronta a tutto pur di riconquistare l’amore della sua vita, Alexandra non lascerà nulla di intentato pur di ottenere il perdono dell’albergatore. I suoi sforzi, però, risulteranno purtroppo vani, lasciando la donna devastata.

Ebbene, la Schwarzbach sarà così disperata da arrivare addirittura a pensare di lasciare alle proprie azioni del Fürstenhof e andarsene per sempre. Prima di prendere una decisione così estrema, però, proverà a schiarirsi la mente con un’escursione in montagna. Escursione che rischierà di trasformarsi in tragedia!

Ancora non sono disponibili i dettagli, ma possiamo anticiparvi avrà luogo un incidente così drammatico da portare tutti a convincersi che Alexandra sia morta. Tutti tranne Christoph! Convinto che la sua ex sia ancora in vita, l’albergatore si metterà infatti disperatamente alla sua ricerca, riuscendo a salvarla appena in tempo.

Basterà questa drammatica esperienza a salvare l'amore di Saalfeld e della Schwarzbach?

(Puntate 4044-5, in onda in Germania dal 2 al 5 giugno 2023)