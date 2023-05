Tempesta d’amore: Robert implora il perdono di Werner e Lia | Puntate italiane

Il mondo di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sta per crollare ancora una volta. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’affascinante albergatore scoprirà infatti di aver commesso un terribile errore a cui proverà disperatamente a rimediare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert scopre che Ariane è un’assassina

Quando ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), tutti lo avevano avvertito che la donna gli avrebbe rovinato la vita. Lui, però, non ha voluto dare ascolto a nessuno: abilmente manipolato dalla dark lady, Robert ha finito non solo per legarsi sempre più a lei, ma anche ad allontanarsi dal resto della famiglia.

Reo di aver tentato in ogni modo di aprirgli gli occhi, Werner (Dirk Galuba) è stato infatti prima ripudiato dal figlio e poi addirittura cacciato dal suo stesso appartamento. E a Lia (Deborah Müller) non è andata meglio! Accusata ingiustamente da Ariane di aggressione, la donna ha visto infatti il suo rapporto con il “fratello” andare in pezzi.

Ormai solo contro tutti, Robert si preparerà dunque a sposare l’unica persona rimastagli: Ariane, per l’appunto. Proprio il giorno delle nozze, però, tutte le sue certezze cadranno: Christoph (Dieter Bach) gli mostrerà il video in cui la Kalenberg ammette il tentato omicidio dell’ex marito Karl (Stephan Käfer). E a quel punto Robert aprirà finalmente gli occhi su chi sia davvero la donna che sta per sposare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert chiede perdono a Werner e Lia

Sconvolto per la gravità di quanto commesso dalla compagna e, soprattutto, dalla propria stupidità nel credere più a quest’ultima che alla sua stessa famiglia, Saalfeld interromperà dunque le nozze e permetterà l’arresto della Kalenberg, che finirà in manette con l’accusa di tentato omicidio.

Con la dark lady uscita (almeno per il momento) di scena, Robert potrà dunque concentrarsi sul rimettere insieme i cocci della propria vita. Ed il primo passo sarà riconciliarsi con le persone care da lui così ingiustamente trattate…

Sarà così che Saalfeld si precipiterà prima da Werner e poi da Lia, implorando il loro perdono per il suo comportamento nei mesi precedenti. Basteranno le sue scuse per rimediare al dolore da lui causato? E, soprattutto, l'incubo di Ariane sarà davvero finito?