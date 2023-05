Tempesta d’amore: Leander scopre che Alexandra lo ha incastrato! | Puntate tedesche

Un crudele intrigo sta per venire smascherato in Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il protagonista maschile Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) scoprirà infatti la verità sulla bugia che ha distrutto la sua carriera, nonché il suo amore con Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra rovina Leander

La tradizione vuole che la storia d’amore tra i protagonisti di Tempesta d’amore sia tormentata e ostacolata da vari antagonisti. Non faranno eccezione Eleni Schwarzbach e Leander Saalfeld, coppia al centro della diciannovesima stagione della soap bavarese.

Innamoratissimi, i due vedranno infatti la propria relazione distrutta quando Alexandra (Daniela Kiefer) – la madre di Eleni – accuserà Leander di essere responsabile della morte della sua ultimogenita Vroni (Selina Weseloh), scomparsa tragicamente dopo essere stata affidata alle cure del giovane Saalfeld.

Ebbene, dal momento che non ci sono prove per incastrare il giovane medico (che infatti è innocente), Alexandra non esiterà a fabbricarle ad arte, arrivando a corrompere un’infermiera – una certa Gesine (Eve Lamell) – affinché testimoni contro Leander. E a quel punto il povero Saalfeld perderà tutto: amore e carriera!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leander scopre gli intrighi di Alexandra

Di fronte a quelle prove apparentemente schiaccianti, persino Leander si convincerà della propria colpevolezza, tanto da decidere di lasciare il proprio lavoro e chiudere la relazione con Eleni. Con il passare del tempo, però, il giovane medico inizierà a sospettare che Gesine abbia mentito…

Ebbene, grazie ad una “soffiata” di Michael (Erich Altenkopf), Leander scoprirà che l’infermiera ha un legame segreto con Alexandra e deciderà dunque di spiare le due donne, riuscendo a osservare un loro incontro segreto.

A quel punto per Saalfeld sarà chiaro che le due donne sono in combutta e correrà da Eleni per rivelarle quanto scoperto. Purtroppo, però, la ragazza si rifiuterà di credere che la madre sia arrivata a corrompere qualcuno pur di danneggiarlo e così Leander dovrà ricorrere a rimedi estremi…

Determinato a far emergere la verità, l'uomo affronterà Gesine, mettendola di fronte ad un ultimatum: se non ritirerà la sua falsa dichiarazione, la polizia verrà allertata! Ebbene, le minacce del medico sortiranno gli effetti sperati, tanto che l'infermiera si dirà disposta a collaborare. Alexandra, però, sarà pronta a tutto pur di impedire che i suoi intrighi vengano alla luce…

(Puntate 4049-51, in onda in Germania dal 9 al 13 giugno 2023)