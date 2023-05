Tempesta d’amore: Vanessa decide di lasciare il Fürstenhof (con suo figlio)! E Max… | Puntate tedesche

Una vera e propria rivoluzione è in arrivo nella vita di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore questi due amatissimi personaggi diventeranno infatti genitori. Un avvenimento che sarà seguito da una decisione altrettanto rivoluzionaria… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: nasce il figlio di Max e Vanessa

Chi si immaginava per Max e Vanessa un futuro come famigliola felice, resterà deluso: tra qualche mese la ragazza lascerà il compagno per iniziare una relazione con Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß), ex fidanzata di Michael (Erich Altenkopf). E così, quando poco dopo scoprirà di essere incinta di Max, la Sonnbichler dovrà rivedere la sua idea di famiglia…

Determinata a restare insieme a Carolin ma allo stesso tempo a garantire al futuro nascituro una figura paterna, Vanessa penserà infatti di formare insieme alla compagna e a Max una famiglia allargata. Una decisione che anche l’uomo finirà per accettare.

E così, quando nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Vanessa darà alla luce un bellissimo bambino di nome Arthur, sia Max e Carolin saranno al settimo cielo. Ma questo idillio durerà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vanessa e Carolin decidono di partire

La gioia di Max per la sua nuova vita come padre verrà infatti presto rovinata da una notizia inaspettata: non solo Vanessa e Carolin decideranno di sposarsi, ma anche di lasciare il Fürstenhof insieme al piccolo Arthur!

Dopo le nozze, le due donne penseranno infatti di iniziare una nuova vita insieme in Austria, dove sognano di vivere in una grande casa nel verde. Un sogno che però le porterebbe lontane da Bichlheim, impedendo di fatto a Max di veder crescere suo figlio.

Riuscirà Richter a impedire che Vanessa parta con il piccolo Arthur? Oppure deciderà lui stesso di seguire la sua ex? Seguici su Instagram.

(Puntate 4052-7, in onda in Germania dal 14 al 21 giugno 2023)