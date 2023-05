Tempesta d’amore: Yvonne e Christoph, cena romantica (con colpo di scena finale) | Puntate italiane

Yvonne Klee (Tanja Lanäus) si rivelerà essere una donna piena di risorse nascoste. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) riuscirà infatti a stupire niente altri che Christoph Saalfeld (Dieter Bach), con conseguenze insperate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne aiuta Christoph

Quando Yvonne ha visto Christoph per la prima volta, ha subito capito di aver trovato la soluzione a tutti i suoi problemi: bello, ricco e (soprattutto) single, l’albergatore rappresenta infatti il partner perfetto per la donna per risolvere i suoi problemi economici. Peccato solo che conquistarne il cuore si stia rivelando più difficile del previsto…

I primi tentativi della Klee si sono infatti conclusi con una disfatta su tutti i fronti: non solo Saalfeld non si è lasciato ammaliare dalla sua affascinante corteggiatrice, ma l’ha addirittura licenziata! Lei, però, non demorderà…

Dopo aver scoperto casualmente che Christoph sta cercando di rubare a Karl Kalenberg (Stephan Schäfer) un computer contenente il video con la confessione di Ariane (Viola Wedekind), Yvonne si offrirà infatti a sorpresa di portare a termine la “missione” lei stessa. Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph concede una chance a Yvonne

Ebbene, la risposta è “sì”! Sfruttando il proprio rapporto “speciale” con il chirurgo estetico, Yvonne riuscirà infatti a ottenere un appuntamento privato senza preavviso. Ed il resto del lavoro lo farà il suo fascino femminile…

La donna riuscirà dunque a portare a Christoph il computer con il video incriminato appena in tempo per fermare il matrimonio di Robert (Lorenzo Patané) con Ariane e permettere l’arresto di quest’ultima. Un successo inaspettato che le permetterà di fare colpo su Christoph…

Sinceramente colpito, quest'ultimo non solo assumerà nuovamente Yvonne al Fürstenhof (con tanto di aumento salariale), ma le concederà anche una cena romantica. Proprio quando i due sembreranno finalmente più vicini, però, accadrà un evento totalmente inaspettato che rovinerà l'atmosfera…