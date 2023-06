Tempesta d’amore: Erik vuole conquistare Merle! E Gerry… | Puntate italiane

Un inaspettato triangolo sta per movimentare le puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo aver conquistato Gerry Richter (Johannes Huth), la bella Merle Finow (Michaela Weingartner) farà infatti girare la testa anche ad un altro uomo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle si innamora di Gerry

Chi si immaginava Gerry come destinato a restare sempre deluso in amore, si sta ricredendo. Dopo aver visto il giovane Richter soffrire a lungo per l’amore non ricambiato verso Shirin (Merve Çakır), da qualche giorno il giovanotto ha infatti trovato una donna che sembra assolutamente pazza di lui.

Stiamo ovviamente parlando di Merle, una giovane e bella donna in carriera giunta al Fürstenhof per prendersi una pausa dalla sua vita frenetica. Non è dunque un caso se la genuinità e spontaneità di Gerry l’hanno conquistata, tanto da portarla a sviluppare dei sentimenti nei confronti di quel ragazzo così particolare.

E lui? Benché da sempre innamorato di Shirin, il giovane Richter si è immediatamente legato alla bella sconosciuta, con cui ha stretto un bellissimo rapporto che sta evolvendo di giorno in giorno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik prova a conquistare Merle

È stato in queste circostanze che Max (Stefan Harmann) e Vanessa (Jeannine Gaspár) hanno deciso di andare a convivere, mettendo bene in chiaro che Gerry non potrà trasferirsi insieme a loro. Fortunatamente, però, Erik (Sven Waasner) è subito corso in aiuto dell’amico, proponendogli di andare a vivere con lui. Un invito che Gerry estenderà…

Vedendo Merle triste all’idea di non avere nessuno con cui dividere un appartamento, il ragazzo le proporrà infatti di stare da lei e Erik, dormendo sul divano. Peccato solo che Vogt non verrà consultato! Il risultato? Quando l’uomo lo scoprirà andrà su tutte le furie, almeno fino a quando non conoscerà la nuova coinquilina…

Letteralmente stregato dalla bella ragazza, Erik cambierà immediatamente atteggiamento e tenterà in tutti i modi di conquistare la giovane. A sorpresa, però, lei lo respingerà, dicendogli chiaramente che tra lei a Gerry stia nascendo qualcosa!

Ebbene, Erik non solo non la prenderà male, ma sarà così felice per l’amico da decidere di aiutarlo a buttarsi nella storia con Merle, tanto da proporgli di ospitare la ragazza nella sua camera. Tra Gerry e la Finow sta dunque per esplodere l’amore? Seguici su Instagram.