Tempesta d’amore: Robert e Ariane, la resa dei conti in prigione! | Anticipazioni italiane

La resa dei conti che tutti attendevano sta per andare in scena! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore avrà infatti luogo l’attesissimo confronto tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia e Robert scoprono di non essere fratelli

Per mesi Ariane ha intessuto intrighi per separare Robert dalla “sua” Lia (Deborah Müller) e rovinare la vita a quest’ultima. Tutto, però, è stato vano! Proprio quando la dark lady sembrava ormai destinata a trionfare, infatti, le sue bugie sono state smascherate una ad una…

Come sappiamo, la prima verità ad emergere è stata quella legata al tentativo di omicidio della Kalenberg nei confronti dell’ex marito Karl (Stephan Schäfer): un crimine mai provato ma che è bastato a Robert per decidere di chiudere i rapporti con la donna. Ed è stato solo l’inizio!

Poco dopo Saalfeld ha infatti scoperto che l’ormai ex compagna ha simulato la propria gravidanza nella speranza di legarlo a sé. Una notizia che ha preceduto di qualche giorno un’altra sorpresa ancora più clamorosa: Robert e Lia non sono fratelli!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert fa visita ad Ariane in carcere

Come sappiamo, fu la stessa Ariane a fare in modo che i due innamorati si credessero consanguinei, in modo da distruggere la loro relazione. Grazie alla caparbietà della Holle, però, la verità verrà finalmente fuori e così Robert e Lia potranno finalmente tornare insieme.

Ebbene, sarà proprio in questo momento di gioia per la famiglia Saalfeld che al Fürstenhof arriverà un messaggio inaspettato: Ariane – rinchiusa in carcere grazie ad una falsa testimonianza di Werner (Dirk Galuba) – vuole che Robert le faccia visita! E, a sorpresa, lui accetterà!

Se la Kalenberg vedrà nella decisione dell'uomo di andarla a trovare in prigione una prova del fatto che l'albergatore non ha mai smesso di amarla, però, la attende un'amara delusione: la visita di Robert si trasformerà infatti in un drammatico confronto tra Saalfeld e la dark lady…