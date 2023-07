Tempesta d’amore: Ariane incastra Christoph e lo ricatta! | Anticipazioni italiane

Non importa se sia chiusa in una cella: Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) trova sempre il modo di trovare delle armi per attaccare i suoi nemici. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady riuscirà a mettere con le spalle al muro niente altri che Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane tormenta Robert

Sono passati ormai dei mesi da quando Robert (Lorenzo Patané) ha ripudiato Ariane ad un passo dalle loro nozze, per poi assistere all’arresto della sua (ex) promessa sposa. Da allora è cambiato tutto: Saalfeld è tornato insieme alla sua amata Lia (Deborah Müller) con cui ha anche deciso di sposarsi, mentre la Kalenberg è stata rinchiusa nuovamente in prigione grazie ad una falsa testimonianza di Werner (Dirk Galuba).

Non per questo, però, la dark lady ha perso la speranza di riconquistare il “suo” Robert! Ormai ossessionata da quest’ultimo, la donna inizierà infatti a tormentarlo con continue telefonate deliranti, che spingeranno l’albergatore a minacciare una denuncia. Non per questo, però, Ariane si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane ricatta Christoph

Più determinata che mai a uscire di prigione per poter lottare per il cuore di Robert, Ariane deciderà di scavalcare il proprio avvocato – Constanze (Sophia Schiller) – e trovare un modo per farsi scarcerare il prima possibile. Come? Con l’aiuto dei suoi accusatori!

Ben sapendo che la testimonianza di Werner è falsa, la dark lady cercherà dunque un modo per mettere sotto pressione i Saalfeld… e non tarderà a trovarlo! La donna si ricorderà infatti di aver mesi prima installato uno spyware sul computer di Christoph…

Il risultato? La Kalenberg riuscirà ad ottenere le prove del furto di Paul (Sandro Kirtzel) nonché del tentativo di Saalfeld di proteggerlo. E così, dopo aver attirato Christoph in carcere con una scusa, Ariane lo metterà con le spalle al muro: se non vuole veder rovinato se stesso ed il suo protégé, deve farla uscire di prigione! Cosa farà l'uomo?