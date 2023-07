Tempesta d’amore: Christoph fa uscire Ariane di prigione! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Non esiste nessuno al mondo che la odi tanto quanto Christoph Saalfeld (Dieter Bach), eppure sarà proprio lui a trasformarsi nel suo più prezioso alleato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) riuscirà infatti ad uscire di prigione grazie all’aiuto del suo nemico giurato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ricatta Christoph

Tutti gli intrighi di Ariane hanno sempre avuto un solo obiettivo finale: distruggere Christoph. Un odio che non ha fatto che aumentare quando l’albergatore ha causato la fine della sua relazione con Robert (Lorenzo Patané), svelando a quest’ultimo tutte le sue bugie…

Ciononostante, la dark lady non si lascerà accecare dall’astio nei confronti di Saalfeld: capendo che proprio quest’ultimo potrebbe essere la sua arma per riottenere la libertà, la Kalenberg cercherà un modo per costringere l’uomo ad aiutarla. Ma come?

Ebbene, la risposta non tarderà ad arrivare! Grazie ad uno spyware da lei installato tempo addietro sul computer del Fürstenhof, Ariane troverà infatti le prove del furto di Paul (Sandro Kirtzel) nonché del tentativo di Christoph di proteggerlo. E così la donna potrà mettere Saalfeld con le spalle al muro: se non vuole vedere rovinato se stesso e il suo protetto, deve farla uscire di prigione! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane viene liberata

Inutile dire che Christoph resterà a bocca aperta di fronte all’ultimatum della dark lady, ma avrà comunque la prontezza di riflessi di reagire sostenendo di aver chiesto lui stesso a Paul di utilizzare il denaro per un investimento in borsa. Tutto, però, sarà inutile…

Ariane capirà infatti che Christoph sta bluffando e così a quest’ultimo non resterà altra soluzione se non assecondare le richieste della sua nemica: rivelerà a Constanze (Sophia Schiller) che la testimonianza di Werner (Dirk Galuba) contro Ariane è falsa, facendo dunque cadere ogni accusa contro la dark lady.

Sarà così che non solo quest'ultima non dovrà più affrontare il processo per il tentato omicidio dell'ex marito Karl, ma potrà persino tornare al Fürstenhof. E a quel punto per Lia (Deborah Müller) e Robert ricomincerà l'incubo…