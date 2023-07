Tempesta d’amore: Max vuole un figlio… ma Vanessa no! | Anticipazioni italiane

Il fortissimo desiderio di maternità ha messo a dura prova il suo amore con Max Richter (Stefan Hartmann). Eppure, quando quest’ultimo finalmente deciderà di assecondare il suo desiderio, sarà Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) a tirarsi indietro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max si prende cura di Anton

Le differenti posizioni di Max e Vanessa sul tema “figli” sono state uno dei temi costanti degli ultimi mesi. Se la Sonnbichler sogna da sempre di diventare madre e vorrebbe un bambino il prima possibile, infatti, il fitness trainer teme invece di perdere la propria libertà.

La situazione ha iniziato a cambiare dopo il tradimento di Max con Elsa (Anna Ewelina): pronto a tutto pur di farsi perdonare dalla fidanzata, il ragazzo ha infatti accettato di mettere su famiglia con lei (anche se in cuor suo non è quello che desidera davvero).

Il vero momento della svolta è invece arrivato mesi dopo, quando i due fidanzati hanno accettato di prendersi cura del piccolo Anton, il figlioletto di un caro amico di Max – Sven (Sebastian Degenhardt) – che è stato lasciato dalla madre del neonato poco dopo la nascita del bambino. Una decisione che cambierà per sempre le loro vite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max vuole subito un figlio

Nonostante le difficoltà iniziali, Max si affezionerà infatti a tal punto al bambino da diventare un “papà” modello. E così, quando la madre biologica del bimbo – Sina (Mira Huber) –si è presentata a Bichlheim per riavere suo figlio, Richter si è opposto!

Ebbene, anche in questo caso il fitness trainer si ammorbidirà con il passare del tempo, tanto da finire per riappacificarsi con Sina, il cui pentimento sarà sincero. Quando però la donna partirà insieme al piccolo Anton, lascerà nel cuore di Max un grande vuoto…

Sarà così che quest’ultimo comunicherà a Vanessa di volere un figlio subito… Peccato solo che lei non sia d’accordo! A sorpresa, infatti, la Sonnbichler confesserà di aver cambiato idea dopo l’esperienza con Anton: per quanto il suo desiderio di una famiglia non sia scomparso, la Sonnbichler non si sente ancora a diventare madre. E ora? Seguici su Instagram.