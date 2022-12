Tempesta d’amore: Vanessa scopre il tradimento di Max! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più dolorosi della vita di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) sta per avere luogo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) scoprirà infatti che il suo futuro marito l’ha ingannata e tradita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max chiede a Vanessa di sposarlo

Fondare una relazione su delle bugie non è mai una cosa saggia, ma sperare di costruire un matrimonio nascondendo un tradimento è decisamente peggio. Ciononostante, sarà esattamente quello che proverà a fare Max Richter (Stefan Hartmann)!

Come sappiamo, il fitness trainer ha recentemente attraversato una breve crisi con Vanessa, reagendo nel modo peggiore possibile: consolandosi con un’altra! Complice qualche bicchiere di troppo, il giovanotto ha infatti passato la notte con una bella ospite dell’hotel: Elsa Reinhardt (Anna Ewelina). E i suoi comportamenti discutibili non finiranno qui…

Nonostante i tentativi di Gerry (Johannes Huth) di convincerlo a dire la verità, Max ha infatti ingannato entrambe le donne: se a Elsa lascerà credere di essere single, a Vanessa non solo non confesserà il tradimento… ma farà addirittura una proposta di matrimonio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry rivela a Vanessa il tradimento di Max

Inutile dire che Vanessa resterà spiazzata di fronte al gesto del suo amato, ma – superata la sorpresa – risponderà con un “sì” felice! Al settimo cielo, i due promessi sposi annunceranno dunque il proprio fidanzamento. Non tutti, però, condivideranno il loro entusiasmo…

Quando Gerry verrà a sapere la notizia, infatti, non riuscirà a nascondere il proprio disappunto per il comportamento del fratello: come può sposare una donna dopo averla tradita ed ingannata? Una reazione che non sfuggirà a Vanessa…

Insospettita dallo strano comportamento del futuro cognato, la Sonnbichler affronterà dunque quest’ultimo, chiedendogli spiegazioni. E a quel punto Gerry non riuscirà più a mentire! Sarà così che Vanessa scoprirà che l’uomo che ha appena accettato di sposare l’ha ingannata e tradita nel peggiore dei modi. Una rivelazione che cambierà tutto…