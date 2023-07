Tempesta d’amore: Paul confessa a Constanze l’omicidio di Manuela! | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissimo tasso drammatico sono in arrivo sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) sarà infatti costretto a confessare alla donna che ama di aver distrutto la sua famiglia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning scopre che Paul ha ucciso Manuela

Da quando ha ricordato di essersi macchiato di un omicidio involontario quando era solo un bambino, Paul sta convivendo con dei sensi di colpa così terribili da causargli continui attacchi di panico. Una situazione che è stata resa ancora più pesante dal fatto che i parenti più prossimi della bimba da lui uccisa – Manuela von Thalheim – siano la sua fidanzata Constanze (Sophia Schiller) ed il cugino di quest’ultima, Henning (Matthias Zera).

E così, quando proprio Henning ha scoperto casualmente la verità sulla morte dell’amata sorellina, Paul ha finalmente avuto la possibilità di togliersi un peso dalla coscienza e confessare tutto. Ottenere il perdono dei von Thalheim, però, non sarà altrettanto semplice…

Fuori di sé per la rabbia ed il dolore, Henning si scaglierà infatti contro Lindbergh, finendo per mettere entrambi in pericolo di vita. E neppure l’eroico intervento con cui Paul lo salverà da morte certa placherà la sua rabbia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul confessa la verità a Constanze

Benché non sia riuscito a guadagnarsi il perdono del sommelier, Lindbergh riuscirà almeno ad ottenere la possibilità di essere lui stesso a rivelare a Constanze la terribile verità.

Con il cuore a pezzi, Paul si presenterà dunque dalla sua amata per farle la confessione più difficile della sua vita: è lui il misterioso assassino responsabile della morte della piccola Manuela e della miseria della famiglia von Thalheim!

Ebbene, come prevedibile Constanze resterà a bocca aperta di fronte alle parole del suo amato e si precipiterà da Henning per essergli di sostegno. Superato lo shock, però, la bella avvocatessa avrà una reazione decisamente inaspettata destinata a spiazzare tutti… Seguici su Instagram.