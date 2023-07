Tempesta d’amore: Rosalie scopre che Bettina sta ingannando André | Anticipazioni italiane

Potrebbe essere in arrivo una nuova delusione sentimentale per André Konopka (Joachim Lätsch). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scopriremo infatti che la nuova fiamma dello chef è molto diversa da ciò che appare all’esterno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André affascinato da Bettina

Da ormai qualche giorno André è particolarmente distratto, tanto da arrivare addirittura a trascurare il lavoro nella sua amata cucina. Un comportamento che ha una motivazione molto chiara: Bettina Schönefeld (Natalie Hünig)!

Grande fan dello chef, quest’ultima ha infatti iniziato con l’uomo una corrispondenza epistolare che ha portato Konopka ad invaghirsi di lei. E non si tratterà di un fuoco di paglia! Quando la sua spasimante arriverà a Bichlehim per conoscerlo, André ne resterà infatti letteralmente stregato. Sarà nato un nuovo amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie sospetta di Bettina

Ne sarà assolutamente convinto Konopka, che inviterà addirittura la Schönefeld a casa propria per una cenetta romantica. Una serata che sembrerà far avvicinare ulteriormente i due, tanto che lo chef donerà alla sua amata una pralina molto speciale…

Se André sarà ormai perdutamente innamorato della “sua” Bettina, per quest’ultima le cose stanno però diversamente. Poco dopo, la donna riceverà infatti una telefonata dallo chef, a cui farà credere di aver mangiato la pralina e di averla trovata squisita. Nella realtà, invece, getterà il dono nella spazzatura con fare sprezzante e senza neanche assaggiarlo.

Inutile dire che si tratterà di un gesto a dir poco sgarbato e soprattutto molto sospetto. E, purtroppo per la Schönefeld, Rosalie (Natalie Alison) assisterà a tutta la scena! Cosa vorrà davvero Bettina da André? E Rosalie riuscirà a smascherarla prima che sia troppo tardi?