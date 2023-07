Tempesta d’amore: Yvonne salva Christoph e lo conquista! | Anticipazioni italiane

Un’abile seduttrice sa quali sono i punti deboli delle sue vittime… e di certo Yvonne Klee (Tanja Lanäus) non ha da imparare da nessuno! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) riuscirà infatti a premere i tasti giusti per conquistare definitivamente Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne delude Christoph

Sono ormai parecchie settimane che Yvonne ha messo gli occhi su Christoph: bello, single e – soprattutto – ricco, l’albergatore rappresenta infatti tutto ciò che la Klee sta cercando. Peccato solo che per lei la strada sia iniziata in salita…

Inizialmente Saalfeld sembrava infatti non volerne sapere della madre di Josie, salvo poi iniziare a cambiare idea sul suo conto quando la donna si è rivelata essere una preziosissima alleata contro Ariane (Viola Wedekind).

È stato così che Christoph ha deciso di concedere a Yvonne una chance, tanto da chiederle di accompagnarlo ad una serata di gala. Serata che si concluderà con una notte di passione! Proprio quando i due sembreranno ormai vicini a diventare una coppia, però, la Klee commetterà un grave errore…

Dopo aver scoperto che l’abito da sera e gli orecchini regalatile da Christoph dopo la serata di gala non hanno alcun valore economico, Yvonne proverà infatti a venderli a Rosalie (Natalie Alison). Peccato solo che verrà sorpresa in flagrante da Saalfeld! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne riconquista Christoph

Inutile dire che quest’ultimo resterà profondamente deluso dal comportamento della donna, con cui chiuderà i rapporti. Disperata, la Klee temerà di aver vanificato i suoi sforzi per conquistare Saalfeld, ma non ci vorrà molto prima che il destino le conceda una seconda chance…

Tutto inizierà quando Christoph avrà un’importantissima occasione di business: un accordo con un uomo d’affari russo che potrebbe rivelarsi molto lucrativo, tanto da compensare il fallimento del suo piano di trasformare il Fürstenhof nella punta di diamante di una catena di alberghi internazionale.

Quando il russo arriverà finalmente a Bichlheim, però, un imprevisto rischierà di far saltare tutto: l’interprete non si presenterà! Il risultato? Christoph non potrà comunicare con il suo ospite e rischierà dunque di perdere l’affare della vita.

E sarà qui che entrerà in gioco Yvonne: vedendo Saalfeld in difficoltà, la donna accorrerà in suo soccorso, rivelando di parlare perfettamente il russo! Sarà così che la Klee salverà l'affare di Christoph, riuscendo a riconquistare quest'ultimo. I due diventeranno dunque ufficialmente una coppia?