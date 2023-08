Beautiful: Sheila manda Li fuori strada | Anticipazioni puntate italiane

La nuova stagione italiana di Beautiful si apre con puntate ad alto tasso di adrenalina, ciò perché le cose tra Sheila Carter e Li Finnegan si faranno potenzialmente letali! Riepiloghiamo la situazione di questi giorni: Sheila, evasa di prigione, si presenta alla porta della dottoressa, dopo essere riuscita a localizzarla grazie all’assistenza del fedele Mike Guthrie, suo vecchio alleato.

L’uomo non appariva nella soap dal 2009, anno in cui Stephen Logan comprò da lui una pistola di contrabbando, in modo da persuadere Pam Douglas, da lui convinta ad non assumere farmaci per il suo disturbo bipolare, a sparare a sua sorella Stephanie Forrester. Ora Mike si è fatto una nuova vita, come guardia nella prigione della polizia in cui è stata rinchiusa Sheila. Approfittando del trasferimento della detenuta in una prigione federale in attesa del processo, Mike fa scappare Sheila, che va in cerca di Li per conoscere cosa ne sia stato del corpo di Finn.

Insospettita dal comportamento di Li e incuriosita da strani rumori di macchinari nell’appartamento, Sheila riesce a farsi strada fino alla stanza in cui trova il figlio, in coma, ma ancora vivo. Sheila è euforica dalla scoperta, sentendosi sollevata dal non aver provocato la morte del ragazzo, ma è anche furente con Li per averglielo tenuto nascosto, rischiando di farla marcire in carcere e separarla dal figlio.

Insomma, le due signore si scambieranno reciproche accuse di follia, in una gara a chi sia la più pazza tra le due. Sheila si dimostrerà ancora convinta di essere innocente, che le sue azioni siano state un incidente e che la vera responsabile di tutto sia Steffy Finnegan. La tensione tra le due mamme di Finn porterà ad uno scontro fisico che sarà interrotto solo quando Finn mostrerà segnali di ripresa.

Sheila, mettendo fuori combattimento Li, farà in modo di essere la prima persona su cui il figlio poserà lo sguardo. Tuttavia si renderà conto che le condizioni del ragazzo sono ancora troppo precarie per considerarlo fuori pericolo e, ritenendo le proprie doti di infermiera non sufficienti, dovrà collaborare con Li. Quest’ultima deciderà, infatti, di mostrarsi più conciliante con Sheila, pronta a lavorare insieme per salvare Finn.

Sarà però solo una messa in scena: Li approfitterà dell’esaurimento delle scorte di medicine per convincere Sheila a farla uscire da sola. La Carter sarà restia ma si lascerà convincere visto che Li insisterà di poter essere l’unica a sottrarre farmaci dall’ospedale senza attirare sospetti. La dottoressa, però, commetterà una leggerezza: proverà a telefonare alla polizia ancora dentro l’appartamento, permettendo a Sheila di accorgersi facilmente dell’inganno.

Li riuscirà a scappare e a mettersi alla guida della propria auto, tuttavia Sheila, prendendo la macchina di Mike, si getterà all’inseguimento. La Carter speronerà l’auto di Li che, in fiamme, andrà fuori strada, precipitando nell’oceano, sotto lo sguardo di una compiaciuta Sheila.

A quel punto la Carter si ritroverà ad essere l’unica “guardia del corpo” di Finn: riuscirà ad impedire che il ragazzo peggiori, compromettendo i progressi fatti sotto le cure di Li? Intanto Sheila sarà sempre perplessa per il fatto che nessun notiziario parlerà del ritrovamento dell’auto e dei resti di Li: la Finnegan è davvero morta? Seguici su Instagram.