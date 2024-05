Tempesta d’amore: Markus e Alexandra smascherati per l’incidente di Shirin! E ora? | Anticipazioni italiane

Una terribile tragedia ha sconvolto l’intero Fürstenhof: in seguito ad un incidente Shirin Ceylan (Merve Çakır) ha perso la vista. Peccato solo che l’incidente in questione abbia dei colpevoli! Una verità che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà finalmente alla luce… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre che Shirin resterà cieca

Abituati a gestire le loro aziende con spirito pratico e una grande attenzione ai costi, Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) non ci hanno pensato due volte prima di sostituire i detergenti di altissima qualità utilizzati per le pulizie al Fürstenhof con delle alternative decisamente più economiche ma anche più scadenti. Una decisione che, come sappiamo, è costata la vista a Shirin!

Temendo di venire accusati dell’accaduto, i due coniugi hanno tentato di distruggere tutte le prove che possono puntare a loro, salvo poi venire colti in flagrante dalla figlia Eleni (Dorothée Neff). Benché delusa dai genitori, quest’ultima ha accettato di mantenere il silenzio su quanto accaduto, convinta che Shirin sarebbe presto tornata a vedere.

Come sappiamo, però, purtroppo gli occhi della Ceylan non sono guariti tanto che la ragazza sembra dunque destinata ad una vita al buio. E a quel punto Eleni non potrà più stare a guardare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin scopre che Alexandra e Markus sono colpevoli

Sconvolta per il dramma che sta vivendo Shirin, Eleni affronterà i genitori, intimando loro di prendersi le proprie responsabilità. La risposta dei due coniugi, però, sarà ben diversa dalle aspettative della ragazza: invece che confessare la verità, invieranno anonimamente del denaro alla Ceylan. Un gesto con cui finiranno per ottenere il risultato opposto rispetto a quello sperato…

Se Eleni resterà profondamente delusa dal comportamento vigliacco dei genitori, Shirin stessa si insospettirà di fronte a quella donazione anonima e deciderà di indagare. Sarà allora che la ragazza riconoscerà a casa di Yvonne (Tanja Lanäus) l’odore del detergente da lei usato il giorno dell’incidente, scoprendo che l’amica ne aveva sottratto un flacone dalle scorte del Fürstenhof.

Sempre più convinta che il suo incidente abbia dei responsabili, Shirin vedrà i suoi sospetti confermati grazie ad un conversazione con Paul (Sandro Kirtzel), che ricorderà una discussione avuta con Alexandra proprio riguardo alla fornitura di detergenti per l’hotel.

Proprio quando Shirin sarà ormai vicinissima alla verità, sarà però Alexandra stessa a decidere di confessare tutto! Dilaniata dai sensi di colpa, la donna rivelerà infatti alla Ceylan la verità sull’accaduto, implorando perdono. Che cosa ne sarà ora della Schwarzbach? Seguici su Instagram.