Tempesta d’amore: PAUL si innamora di JOSIE! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più attesi della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta per andare in scena! A parecchi mesi di distanza dal loro primo incontro, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) aprirà infatti finalmente gli occhi e capirà di essersi innamorato di Josie Klee (Lena Conzendorf)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie impressiona Paul

Sono passati ormai diversi mesi dal loro primo magico incontro. Peccato solo che la “magia” in questione sia stata solo in una direzione! Se Josie si è infatti innamorata a prima vista di Paul, quest’ultimo ha sempre visto in lei solo una cara amica. O almeno così è stato fino ad ora…

Come sappiamo, alcuni giorni fa Lindbergh ha casualmente scoperto che la giovane Klee si è innamorata di lui. Una scoperta che lo ha spiazzato, mettendolo in notevole imbarazzo con l’amica. Proprio allora, però, la ragazza ha mostrato un lato di sé completamente inedito che ha lasciato l’uomo a bocca aperta.

Come sappiamo, Josie sta infatti coraggiosamente guidando la rivolta del personale del Fürstenhof, dimostrando una determinazione ed un carisma impressionanti che lasceranno Paul letteralmente a bocca aperta. Ed è solo l’inizio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul capisce di amare Josie

Come vi abbiamo anticipato, se Lindbergh sarà colpito dalla Klee, quest’ultima resterà invece profondamente delusa da lui: invece che aiutare i dipendenti dell’hotel, si comporterà come una marionetta nelle mani di Christoph (Dieter Bach) e Ariane (Viola Wedekind).

Capendo di stare perdendo il rispetto non solo di Josie ma anche di tutti i suoi amici, Paul finirà dunque per confessare alla Klee che Ariane sta ricattando sia lui che Christoph. Un’informazione che Josie saprà usare abilmente per proporre ai Saalfeld un compromesso che salvaguarderà sia gli interessi del Fürstenhof che del personale.

Ebbene, sarà proprio quando Josie verrà acclamata dai colleghi per la vittoria ottenuta che Paul resterà folgorato, capendo di essersi innamorato! E, inutile dirlo, l’uomo resterà sconvolto da quei sentimenti tanto inaspettati quanto scomodi: non solo è già impegnato con Constanze (Sophia Schiller), ma quest’ultima lo ha appena personato per l’omicidio di sua cugina Manuela!

Sarà questo l'inizio di un appassionantissimo triangolo che culminerà con l'attesissimo lieto fine dei due protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d'amore!