Tempesta d’amore: Gerry e Shirin si baciano di nuovo e Henning li sorprende! | Anticipazioni italiane

Un trauma inaspettato è in arrivo per Henning von Thalheim (Matthias Zera)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel sommelier del Fürstenhof farà infatti un’amara scoperta destinata a stravolgere la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin e Gerry si baciano

Fino a qualche mese fa Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Huth) sembravano destinati a diventare una coppia. Col passare del tempo, però, la speranza si è affievolita, tanto che i due hanno iniziato delle relazioni rispettivamente con Henning e Merle (Michael Weingartner). Le cose, però, stanno cambiando…

Tutto è iniziato quando – durante un servizio fotografico – i due ragazzi hanno dovuto baciarsi: un gesto che ha finito per andare ben oltre la finzione, facendo scattare in entrambi sensazioni mai provate prima! Sconvolti, i due hanno provato a minimizzare l’accaduto, ma con scarso successo…

Se Henning è esploso di gelosia tanto da pretendere che la fidanzata interrompa immediatamente il suo lavoro come fotomodella al fianco di Richter, Shirin ha infatti iniziato a capire quanto quel bacio abbia significato per lei. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning sorprende Gerry e Shirin

Temendo di ferire Henning, Shirin deciderà inizialmente di ignorare ciò che prova e comunicherà dunque a Gerry di non voler più posare con lui davanti alla fotocamera. Poco dopo, però, la ragazza scoprirà che anche il fratello di Max (Stefan Hartmann) ha provato un’intensa emozione nel baciarla…

A quel punto la Ceylan avrà un’idea alquanto bizzarra per capire se ciò che prova è davvero amore: ripetere il bacio! Sarà così che Shirin e Gerry si troveranno in una camera del Fürstenhof per baciarsi nuovamente… con conseguenze esplosive!

Eh sì, perché non solo la ragazza avrà la prova di provare dei sentimenti profondi per Richter… ma verrà anche colta in flagrante da niente altri che Henning! Quest’ultimo piomberà infatti nella stanza convinto di sorprendere Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel), a cui aveva teso una trappola insieme alla cugina Constanze (Sophia Schiller). E a quel punto Shirin dovrà fare una scelta… Seguici su Instagram.