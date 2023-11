Tempesta d’amore: Michael confessa a Rosalie di amare Carolin! | Anticipazioni italiane

Si fa sempre più esplosiva la storyline legata al triangolo con al centro Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il medico confesserà infatti alla compagna i suoi sentimenti proibiti per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), segnando un punto di svolta nel loro rapporto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Rosalie, Michael e Raphael

A nessuna donna piace essere una seconda scelta… e Rosalie non fa eccezione! Da quando ha assistito ad un tentativo di bacio da parte del “suo” Michael a Carolin, la Engel ha infatti immediatamente reagito mettendo in atto un piano mirato a riaccendere l’interesse del fidanzato.

È stato così che la donna ha ingaggiato Raphael Kofler (Jakob Graf), un affascinante escort precedentemente assoldato da Yvonne (Tanja Lanäus) nella speranza di far ritrovare a Josie (Lena Conzendorf) un po’ di autostima.

Il piano di Rosalie sarà far ingelosire Michael facendogli credere di avere un rivale in Raphael. Un piano che andrà decisamente oltre le aspettative! Eh sì, perché non solo il medico impazzirà di gelosia nel vedere la sua amata flirtare con Kofler, ma quest’ultimo si innamorerà davvero della donna! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael confessa i sentimenti per Carolin

Felice per le rinnovate attenzioni di Michael, Rosalie solleverà Raphael dal suo incarico, spiegando di non avere più bisogno dei suoi servigi. Peccato solo che l’uomo sarà di tutt’altra idea e rivelerà alla Engel di aver ormai capito di essere legato a lei da sentimenti reali, tanto da decidere di lottare per il loro amore!

Ebbene, benché determinata a salvare il suo rapporto con Michael, Rosalie sarà indubbiamente affascinata dal suo spasimante, tanto da accettare un suo invito ad un picnic romantico. Picnic a cui Michael – che nel frattempo ha scoperto che Raphael è in realtà un escort – assisterà casualmente…

Per il medico si tratterà di uno shock. Non solo Rosalie sta continuando a frequentare Kofler, ma quest’ultimo sembra conoscere molto bene la donna, tanto da aver capito che la vita di paese non fa per lei. Furioso ed insicuro, Michael affronterà dunque la compagna, chiedendole spiegazioni… e a quel punto lei esploderà!

Fuori di sé dalla rabbia, Rosalie rivelerà dunque al compagno di averlo visto mentre provava a baciare Carolin! E a quel punto il medico sarà costretto a confessarle di amare la Lamprecht… o almeno di esserne stato convinto! Una rivelazione che cambierà tutto… Seguici su Instagram.