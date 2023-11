Tempesta d’amore: Noah perde l’amore ed esce di scena! | Puntate tedesche

Dopo tanti ingressi, in Germania è anche arrivato il momento degli addii. Dopo l’uscita di scena dei due protagonisti Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore anche un altro personaggio dirà addio al Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Valentina, Noah e Greta

Da tempo ormai vi parliamo degli Schwarzbach, nuova famiglia destinata a essere al centro della scena nella prossima stagione di Tempesta d’amore. Dopo Alexandra (Daniela Kiefer) – che conosceremo tra qualche settimana nelle puntate in onda da noi in Italia – arriveranno col tempo anche Markus (Timo Ben Schöfer) – marito della donna – ed i tre figli della coppia: Eleni, Noah (Christopher Jan Busse) e Vroni (Selina Weseloh).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Noah verrà coinvolto in un lungo triangolo insieme alla figlia di Robert (Lorenzo Patané) – Valentina (Aylin Ravanyar) – e Greta Bergmann (Laura Osswald), la nuova cuoca del Fürstenhof.

Ebbene, alla fine sarà Greta la donna con cui Schwarzbach inizierà una relazione, mentre Valentina troverà inaspettatamente l’amore al fianco di Otto (Maurice Lattke), un ex criminale che cambierà vita grazie a lei. Non per entrambe le coppie, però, ci sarà un lieto fine…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Noah diviso tra lavoro e amore

Per lungo tempo Noah e Greta sembreranno essere una coppia solidissima, tanto che nemmeno l’aperta ostilità di Alexandra nei confronti della cuoca potrà scalfire il legame tra quest’ultima e il fidanzato. Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Tutto inizierà quando Alexandra resterà gravemente ferita durante uno scontro verbale con Greta in cucina: a causa di un gesto involontario, la cuoca provocherà infatti alla Schwarzbach una grave ustione alla gola, lasciandola sfigurata. E non è finita qui!

Sarà infatti in queste circostanze che Noah riceverà un’allettante offerta di lavoro da parte di un’affascinante donna d’affari: Verena Baum (Laura Rauch). Peccato solo che il lavoro in questione lo porterebbe però a Colonia, a centinaia di chilometri da Bichlheim! Inutile dire che Greta sarà tutt’altro che entusiasta dei progetti del suo amato, che accuserà di essere più interessato al lavoro che al lei.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Noah tradisce Greta

Il risultato? Dopo l’ennesimo litigio con Greta, Noah partirà per Colonia e passerà la notte con Verena! Sconvolto dal suo stesso comportamento, l’uomo chiuderà ogni rapporto con Verena e si precipiterà al Furstenhof, dove confesserà tutto a Greta. E inutile dirlo, lei non la prenderà bene…

Nonostante i tentativi da parte di Noah di farsi perdonare, Greta chiuderà infatti la loro relazione. E a quel punto l'uomo deciderà di lasciare il Furstenhof. Sarà così che nel corso della puntata 4172 Noah uscirà di scena. Possiamo però anticiparvi che non sarà l'ultima volta che sentiremo parlare di lui…

(Puntate 4159-72, in onda in Germania dal 4 al 25 dicembre 2023)