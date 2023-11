Tempesta d’amore: YVONNE si salva e chiede a ERIK di sposarla! | Anticipazioni tedesche

Si concluderà nel migliore dei modi il dramma di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Proprio quando tutto sembrerà ormai perduto, infatti, la donna non solo si salverà, ma deciderà anche di compiere il grande passo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne gravemente malata

Mentre in Italia stiamo assistendo alla nascita dell’amore tra Yvonne Klee ed Erik Vogt (Sven Waasner), in Germania questi due amatissimi personaggi sono ormai da tempo diventati una coppia solidissima. Non c’è dunque da stupirsi se l’uomo deciderà di fare il grande passo e chiedere alla sua amata di sposarlo. La sua proposta, però, avrà un pessimo tempismo…

Proprio allora, infatti, Yvonne riceverà una diagnosi drammatica: ha un tumore al seno già ad uno stadio avanzato. Disperata, la donna proverà inizialmente a nascondere a tutti la sua malattia, tenendo anche il povero Erik a distanza. Non ci vorrà però molto prima che Vogt scopra quanto sta accadendo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne guarisce

Inizierà così un vero e proprio periodo da incubo per i due innamorati, che troveranno però l’uno nell’altra la forza di affrontare questa prova della vita. Per lungo tempo la situazione di Yvonne sembrerà disperata, tanto che la donna si rassegnerà all’idea di essere ormai vicina alla morte. Fortunatamente, però, il suo destino sarà diverso…

Grazie ad un delicato intervento chirurgico e alla chemioterapia, la Klee riuscirà infatti a salvarsi e pian piano si riprenderà in mano la propria vita. Non appena si sentirà meglio, la donna deciderà dunque di riprendere il discorso lasciato in sospeso con Erik: le loro nozze! Questa volta, però, sarà lei a prendere l’iniziativa!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Yvonne chiede ad Erik di sposarla

Sarà così che Yvonne organizzerà un evento romantico con tanto di fuochi d’artificio per chiedere ad Erik di sposarla. E, inutile dirlo, lui risponderà di “sì”! I due innamorati si lanceranno dunque immediatamente nei preparativi del loro matrimonio, che sogneranno di festeggiare in grande, nonostante le loro ristrettezze economiche.

Ma le sorprese non sono finite qui! Erik dichiarerà infatti ad un’emozionatissima Yvonne di voler prendere il suo cognome una volta che saranno ufficialmente marito e moglie. Per questa bellissima coppia è dunque in arrivo un lieto fine? Seguici su Instagram.

(Puntate 4159-72, in onda in Germania dal 4 al 25 dicembre 2023)