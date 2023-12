La Promessa, anticipazioni: Maria scopre che Salvador è morto. Ma sarà vero?

Brutta notizia in arrivo per Maria Fernandez (Sara Molina) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La giovane domestica scoprirà infatti nel peggiore dei modi che il suo amato Salvador Romea (Mario Garcia) è morto in guerra. In tutto ciò ci metterà infatti lo zampino l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, news: Lope scopre che Salvador non c’è più

La storyline partirà nel momento in cui, tramite Martina de Lujan (Amparo Pinero), Lope (Enrique Fortun) avrà la certezza del fatto che purtroppo Salvador è stato dato per morto nel corso di un attacco verificatosi nel fronte. Sconsolato per l’infausta sorte toccata all’amico, il giovane lacchè non saprà come affrontare tale lutto e, soprattutto, si interrogherà sulle modalità con cui mettere al corrente Maria della bruttissima notizia.

Dubbi che aumenteranno ogni volta che Lope si ritroverà a parlare con Maria di Salvador, dato che l’inserviente si mostrerà speranzosa sul suo futuro con colui che ama e non permettendogli appunto di rivelarle che il soldato, purtroppo, è passato a miglior vita. Proprio per questo, col trascorrere dei giorni, Lope sarà costretto a chiedere aiuto ai suoi colleghi, per far sì che Maria scopra che Salvador non c’è più nel modo più “dolce” possibile…

La Promessa, spoiler: Maria scopre che Salvador è morto!

Eh sì: sentito il parere di Jana Exposito (Ana Garces), della governante Pia Adarre (Maria Castro) e del maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra), Lope riterrà giusto rivelare tutto quanto a Maria nel corso di una colazione alla quale saranno presenti tutti i domestici per dare alla ragazza tutto il calore possibile nell’affrontare la tragica scomparsa di Salvador.

Un buon proposito che però si scontrerà con la cattiveria di Petra, la quale non ci penserà due volte a rendersi “protagonista” dell’annuncio per spifferare alla povera Maria che tutti quanti le stanno nascondendo, ormai da settimane, che Salvador è deceduto in guerra. Il cinico discorso farà sprofondare Maria nello sconforto più totale, visto che si sentirà profondamente tradita dai suoi colleghi e rifiuterà, inizialmente, ogni loro aiuto.

La Promessa, trame: i sentimenti di Lope per Maria

Tuttavia, possiamo anticiparvi che Maria saprà farsi forza e, dopo il dolore iniziale, saprà ringraziare sia Jana, sia Pia e lo stesso Lope per come hanno cercato di proteggerla e comunicarle con le giuste accortezze, a differenza di Petra, che Salvador non c’era più. Una trama, quella legata al decesso del soldato, che riporterà a galla i sentimenti che Lope prova per Maria, capace di spingerlo a farle dei regali – come un anello – facendole credere che gli stessi siano stati mandati dal Romea.

Sentimenti di cui Lope parlerà a Mauro Moreno (Antonio Velazquez), che lo spingerà a fare chiarezza prima che Maria scopra tutto quanto da sola. In tal senso, vi diciamo infatti che Salvador riserverà ancora delle sorprese all’interno della soap: contrariamente a quanto comunicato ai residenti de La Promessa, Romea non è affatto passato a miglior vita e farà ritorno in città quando la situazione tra Lope e Maria sarà in qualche modo “evoluta”… Seguici su Instagram.