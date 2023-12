Tempesta d’amore: torna ROBERT (senza Lia)! Ecco cosa lo attende… | Anticipazioni italiane

Un grandissimo ritorno sta per movimentare le puntate italiane di Tempesta d’amore! L’avvio del processo contro Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) riporterà infatti al Fürstenhof un personaggio amatissimo: Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Ariane, Robert e Lia

Da quando è arrivata a Bichlheim, Ariane ha seminato odio e dolore, distruggendo la vita di molte persone. Se Christoph (Dieter Bach) è da sempre il suo nemico giurato, però, le ultime vittime della dark lady sono state altre…

Stiamo parlando di Robert e Lia (Deborah Müller), l’amatissima coppia che ha dovuto vivere un vero e proprio incubo durato mesi a causa della Kalenberg. Innamoratasi perdutamente dell’affascinante albergatore, la donna ha infatti fatto di tutto per separarlo da Lia e legarlo a sé, arrivando a far credere ai due innamorati di essere consanguinei e a tentar di far rinchiudere la Holle in una clinica psichiatrica.

Fortunatamente alla fine la verità è venuta alla luce, ma il trauma subito è stato così forte per Lia da spingerla a lasciare per sempre il Fürstenhof insieme al suo Robert. Le cose, però, stanno per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert torna per il processo di Ariane

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nei prossimi giorni prenderà finalmente il via il processo contro Ariane, che dovrà rispondere di numerosi capi di imputazione, inclusi i suoi crimini contro Robert e Lia.

Chiamato a testimoniare contro la dark lady, Robert tornerà dunque al Fürstenhof, dove verrà accolto a braccia aperte da suo padre Werner (Dirk Galuba). Quest’ultimo sarà assolutamente convinto che – dopo la condanna di Ariane – il figlio e Lia torneranno finalmente a “casa”… ma sarà davvero così?

Ebbene, per ora vi anticipiamo che effettivamente Robert è destinato a fermarsi a Bichlheim in pianta stabile. Altrettanto, però, non si può dire della sua amata Lia…

Sarà questo dunque l’inizio di una nuova, interessante fase della vita di questo amatissimo personaggio, destinato a essere protagonista di trame avvincenti nei mesi a venire. Seguici su Instagram.