Tempesta d’amore: Erik, notte romantica in baita con Ulrike! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Continuerà a regalarci grandi colpi di scena la storyline incentrata su Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Launäusi), i Bonnie & Clyde del Fürstenhof. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore in onda tra qualche tempo su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne aiuta Erik a conquistare Ulrike

Spesso al centro di trame comiche, da ormai qualche settimana Erik e Yvonne sono impegnati in una vera e propria missione: fare in modo che la ricca Ulrike Dremel (Genoveva Mayer) si innamori di Vogt e chieda il divorzio dal marito Jörg (Dirk Waanders). Quest’ultimo ha infatti promesso ben 100.000 euro come ricompensa in caso di successo!

Sfruttando la sua impressionante somiglianza fisica con Ajay Khan – un attore di Bollywood di cui la donna è da sempre innamorata – Erik è dunque partito all’attacco. Nonostante un inizio promettente, però, l’uomo ha dovuto constatare che separare la sua “vittima” dal marito è più difficile del previsto.

Sarà a quel punto che Yvonne deciderà di intervenire! Nella speranza di aiutare il suo amato, la Klee prenderà infatti l’iniziativa e proverà a convincere Ulrike di quanto Erik sia un uomo straordinario. Le sue parole, però, si riveleranno un’arma a doppio taglio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ulrike invita Erik in una baita romantica

La Dremel resterà infatti così colpita dall’evidente adorazione di Yvonne per Erik da decidere di aiutare la Klee a riconquistare il suo grande amore! Demoralizzati, Vogt e la Klee penseranno dunque ad un nuovo piano per far capitolare Ulrike. Proprio allora, però, tutto sembrerà cambiare nuovamente…

A sorpresa, Ulrike inviterà infatti Erik a trascorrere con lei una notte in una delle lussuose baite romantiche del Fürstenhof. Un invito che non lascerà spazio a dubbi sulle intenzioni della donna… oppure no?

Quando Erik – dopo aver rassicurato la sua gelosissima fidanzata – si presenterà al luogo del suo incontro romantico con la Dremel, lo attenderà infatti una sorpresa: invece che Ulrike, ci sarà Yvonne ad attenderlo! La Dremel ha infatti organizzato tutto nella speranza di far riavvicinare i due “ex” fidanzati…

Di fronte a questo ennesimo buco nell’acqua, Erik e Yvonne getteranno finalmente la spugna? Ebbene, la risposta è “no”… Seguici su Instagram.