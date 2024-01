Tempesta d’amore: Christoph e Yvonne, guerra aperta! Ecco chi vincerà… | Anticipazioni italiane

Una guerra senza esclusione di colpi sta per esplodere… e questa volta gli equilibri di potere al Fürstenhof non c’entrano! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) dovrà infatti affrontare un nemico inaspettato: Yvonne Klee (Tanja Lanäus)! E quest’ultima dimostrerà molto velocemente di non essere un avversario da sottovalutare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne si vendica di Christoph

Per mesi si è illusa di aver conquistato il ruolo di compagna di vita di Christoph: una posizione che le avrebbe garantito una vita agiata priva di preoccupazioni. Purtroppo, però, per lei è arrivata una doccia fredda…

Grazie ad Erik (Sven Waasner), Yvonne ha infatti ascoltato una conversazione privata in cui lo stesso Saalfeld rivelava non solo di non avere intenzioni serie con lei, ma di non ritenerla al proprio livello. Un’umiliazione a cui la donna risponderà con una vendetta…

Sfruttando l’acalculia di cui Christoph soffre ormai da parecchio tempo, la Klee lo indurrà ad effettuare un bonifico da oltre 140.000 euro nonostante la fattura del fornitore in questione ammontasse a meno di un decimo di quella cifra. E, inutile dirlo, l’errore non tarderà ad essere identificato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph lascia Yvonne

L’ironia del destino vorrà che sia proprio Erik ad accorgersi dell’accaduto e ad avvisare il rivale, scatenando così la sua ira. Consapevole di essere stato raggirato da Yvonne, Saalfeld affronterà dunque quest’ultima e, come prevedibile, le giustificazioni della donna non basteranno per placare l’ira dell’albergatore…

Furioso, Christoph non solo troncherà la sua relazione con Yvonne, ma licenzierà anche quest’ultima! Accecato dalla rabbia, l’uomo non si renderà però conto che – in questo modo – rischia un’ulteriore vendetta della sua ex… e infatti così sarà!

Grazie alla sua conoscenza dei segreti di Christoph, la Klee riuscirà infatti a colpire quest’ultimo nel suo punto più vulnerabile, finendo per uscire vincitrice (e non solo a livello morale) dalla guerra col potente tycoon! Seguici su Instagram.