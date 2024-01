Tempesta d’amore: Christoph umilia Yvonne… e lei lo rovina! | Anticipazioni italiane

Umiliare una donna non è solo un gesto riprovevole, ma anche molto pericoloso… specialmente se si tratta di una donna vendicativa! Lo scoprirà suo malgrado Christoph Saalfeld (Dieter Bach), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore pagherà un caro prezzo per la sua disattenzione… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne vuole sposare Christoph

Da quando è arrivata al Furstenhof, Yvonne Klee (Tanja Lanäus) non ha avuto che un obiettivo: conquistare Christoph Saalfeld e vivere una vita agiata al suo fianco. Un obiettivo a cui è arrivata incredibilmente vicina… o almeno così lei crede!

Certa di aver ormai conquistato l’albergatore, la donna ha dunque provato a dare “una spinta” a quest’ultimo, lasciandogli intendere di aspettarsi una proposta di matrimonio. Peccato solo che lui non abbia reagito come da lei sperato…

Di fronte alla delusione della sua amata, Erik Vogt (Sven Waasner) ha provato in ogni modo a convincerla a chiudere la sua relazione con Christoph, spiegandole che quest’ultimo non la ama. E, pur di aprirle gli occhi, non esiterà ad usare mezzi ai limiti del lecito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne si vendica di Christoph

Determinato a far emergere la verità, Erik avrà dunque una conversazione privata con Christoph, portandolo ad ammettere di non avere intenzioni serie con Yvonne. E non è finita qui! Ignaro del fatto che la Klee stia ascoltando la loro conversazione, Saalfeld arriverà anche a dichiarare di non considerare la donna al proprio livello.

Inutile dire che si tratterà di uno shock per la povera Yvonne, che sarà costretta a guardare in faccia l’amara realtà: non ha mai avuto alcuna chance di diventare una Saalfeld. Invece che affrontare il fidanzato, però, la donna deciderà di reagire in modo più scaltro…

Decisa a vendicarsi per l'umiliazione subita, la Klee sfrutterà l'acalculia di Christoph per indurre quest'ultimo a effettuare un bonifico con… uno zero in più! Uno scherzo che costerà caro all'albergatore (non solo in termini economici), scatenando l'ira di quest'ultimo. Sarà così che tra i due fidanzati inizierà una vera e propria guerra senza esclusione di colpi…