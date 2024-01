Tempesta d’amore: Helene e André, primo incontro… ed è subito guerra! | Anticipazioni italiane

Non tutti i grandi amori iniziano con un colpo di fulmine. Nel caso di André Konopka (Joachim Lätsch) e Helene Richter (Sabine Werner), però, il primo “magico” incontro sarà più che altro un vero e proprio scontro! E le cose non miglioreranno in poco tempo… Ecco dunque cosa accadrà tra questi due personaggi negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene incontra André

Da qualche giorno a Bichlheim è comparso un nuovo interessantissimo personaggio: Helene Richter, la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth). Arrivata al Fürstenhof per far visita ai suoi amati figli, la donna deciderà però di rimanere, tanto che inizierà a lavorare nel salone di bellezza di Shirin (Merve Cakir).

Non sarà però solo con la sua famiglia estesa che Helene si troverà a che fare. Durante una passeggiata in paese, infatti, la Richter incontrerà colui che è destinato a diventare il suo grande amore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene e André in guerra

Come vi abbiamo anticipato all’epoca dell’introduzione di questo personaggio, stiamo parlando di André Konopka, lo chef del Fürstenhof. Ebbene, l’uomo si imbatterà in Helene mentre si troverà in sella alla propria bicicletta e arriverà vicino ad investire la donna, distruggendo anche la torta appena acquistata da quest’ultima.

Inutile dire che tra i due scoppierà un violento alterco che porterà addirittura la Richter a chiedergli i danni. E la situazione non migliorerà! Anche quando i due si ritroveranno uno di fronte all’altra al Fürstenhof e scopriranno le rispettive identità, infatti, finiranno per litigare furiosamente.

Ma niente paura! Nonostante un inizio decisamente difficile, col tempo questi due personaggi non solo si chiariranno, ma arriveranno addirittura a innamorarsi…