Tempesta d’amore: Ana si innamora di Vincent… ma Philipp vuole sposarla! | Anticipazioni tedesche

Sarà decisamente un triangolo appassionante quello al centro della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate tedesche della soap la protagonista Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) lascerà infatti il perfido Philipp Brandes (Robin Schick) per iniziare una relazione con l’onesto Vincent Ritter (Martin Walde). Peccato solo che il suo ex sia determinato a riconquistarla… e non certo per amore! Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana lascia Philipp

Mentre in Italia la storia d’amore di Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) sta attraversando una fase di stallo, in Germania il triangolo tra i protagonisti Ana, Philipp e Vincent è da poco entrato in una fase caldissima!

Come vi abbiamo anticipato, la protagonista Ana è fin dall’infanzia innamorata di Philipp, un giovanotto di umili origini cresciuto dagli Schwarzbach come un figlio. Accecata dall’amore, però, la ragazza non si renderà conto che il suo amato tutto è tranne che un principe azzurro…

Cinico e manipolatore, Philipp ha infatti un unico obiettivo: mettere le mani sull’eredità della sua ricca prozia Wilma (Birgit Koch).A differenza di Ana, però, l’anziana dimostrerà di aver capito perfettamente di cos’è capace il pronipote e cercherà non solo di mettere in guardia la ragazza, ma anche di avvicinarla ad un uomo gentile ed onesto che la ama davvero: Vincent, il nuovo veterinario di Bichlheim.

Incurante degli avvertimenti che le arriveranno da più parti, Ana inizierà comunque una relazione con Philipp, ma non ci vorrà però molto prima che la ragazza si renda conto che Brandes non è l’uomo giusto per lei, decidendo così di lasciarlo. I colpi di scena, però, sono appena iniziati…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Philipp vuole sposare Ana

Nonostante la delusione per la fine della sua relazione con Philipp, Ana si avvicinerà sempre più a Vincent, rendendosi conto che l’anziana Wilma aveva ragione: è il bel veterinario il compagno giusto per lei! Una convinzione che verrà rafforzata quando la ragazza scoprirà che Philipp la tradiva con la bellissima Zoe (Lily Lück)…

A quel punto nulla sembrerà più impedire il lieto fine di Ana e Vincent. Proprio allora, però, una tragedia inaspettata riaprirà i giochi: Wilma morirà e lascerà buona parte dei suoi averi non al pronipote… bensì ad Ana!

Il risultato? Determinato a mettere le mani sull'eredità della defunta prozia a qualunque costo, Philipp deciderà di riconquistare Ana per poi sposarla! Prima, però, dovrà distruggere la relazione tra la Alves e Vincent. E per raggiungere il suo scopo non si fermerà di fronte a nulla…