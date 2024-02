Tempesta d’amore: Christoph licenzia Erik e lui lo rovina! | Anticipazioni italiane

La guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ed Erik Vogt (Sven Waasner) sta per riaccendersi… e questa volta non sarà a causa di una donna! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due ex rivali in amore torneranno infatti a scontrarsi con conseguenze nefaste per entrambi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Erik in guerra

Tra Erik e Christoph non è mai scorso buon sangue. Dopo aver aiutato per lunghi mesi Ariane (Viola Wedekind) nei suoi intrighi contro l’albergatore, Vogt ha infatti dichiarato guerra a quest’ultimo per via di Yvonne (Tanja Lanäus). Una guerra che ha portato l’uomo molto vicino a perdere il lavoro…

Alla fine la situazione si è calmata: Erik e Yvonne sono diventati una coppia, mentre Christoph ha attualmente solo occhi per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), la sua storica ex fidanzata da poco giunta al Fürstenhof come nuova comproprietaria. E proprio questa new entry riaccenderà l’odio tra Saalfeld e Vogt…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph licenzia Erik

Come sappiamo, Alexandra ha subito annunciato di voler effettuare dei tagli per ridurre gli esorbitanti costi del personale dell’hotel a cinque stelle. E, come prevedibile, la sua attenzione è stata subito attirata da una fonte di costi non indifferente: i due direttori amministrativi che guidano l’albergo!

Ritenendo inutile avere due figure per un solo ruolo, la Schwarzbach pretenderà dunque il licenziamento di uno dei due e a quel punto Christoph – pur di proteggere Paul (Sandro Kirtzel) – costringerà Werner (Dirk Galuba) a estromettere Erik! Quest’ultimo, però, non subirà in silenzio…

Furioso per questa palese ingiustizia, Vogt penserà infatti bene di vendicarsi, rivelando ad Alexandra il vero motivo per cui Christoph vuole licenziarlo al posto di Paul: quest'ultimo sta aiutando l'albergatore a coprire la propria acalculia! Come prenderà la Schwarzbach questa sconvolgente rivelazione?