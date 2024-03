La Promessa anticipazioni: Curro e Martina fanno l’amore

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il destino sembrerà sorridere ai giovani Curro de la Mata (Xavi Lock) e Martina de Lujan (Amparo Pinero). Innamoratissimi, i due passeranno tantissimo tempo insieme e, ad un certo punto, faranno per la prima volta l’amore. Ma tutto andrà davvero per il verso giusto? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

La Promessa, news: Curro e la rivelazione di Jana

La storyline si delineerà nel momento in cui Jana Exposito (Ana Garces) troverà il coraggio di confessare a Curro che è sua sorella, rivelandogli che entrambi sono figli di Dolores (Anai Gonzalez), una domestica che ha lavorato per tanto tempo a La Promessa. Inizialmente scosso, Curro si prenderà alcuni giorni per “digerire” la notizia che Jana gli ha dato, ma poi crederà ciecamente alle sue parole, anche perché sa ormai da tanto tempo di non essere l’erede biologico dello spietato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

In cerca della verità, Curro chiederà dunque delle delucidazioni a Jana sulle sue origini, apprendendo che potrebbe essere il figlio del defunto barone Juan (Alberto Gonzalez), anche se ovviamente la Exposito non sarà per niente certa di tale teoria. Fatto sta che, in seguito alla rivelazione, e Jana stringeranno un legame sempre più profondo e incominceranno a comportarsi come fratello e sorella. Non a caso, il ragazzo parlerà a Jana del suo rapporto con Martina e si dichiarerà innamorato pazzo di lei.

La Promessa, spoiler: Curro e Martina fanno per la prima volta l’amore

Passati i problemi con la scomoda Beatriz Oltra (Julia Martinez), che verrà cacciata dalla tenuta da Alonso (Manuel Regueiro) in persona, Martina e Curro potranno quindi concentrarsi sulla loro relazione. Un giorno, De La Mata deciderà quindi di fare una sorpresa alla propria fidanzata e, al fine di trascorrere del tempo da solo con lei, la porterà in mezzo alla natura per un picnic romantico.

L’atmosfera tra i due innamorati si farà subito incandescente, tant’è che Curro e Martina faranno per la prima volta l’amore su un prato verde. Un avvicinamento romantico che si concluderà con le rassicurazioni di Curro, il quale sottolineerà di non essere affatto come gli altri uomini, capaci di abbandonare una donna una volta che hanno sfogato i loro istinti “più bassi”. Insomma, la coppia tra Martina e Curro sarà abbastanza solida e sia Manuel (Arturo Sancho) e sia Catalina (Carmen Asecas) noteranno la cugina raggiante e più bella del solito. In ogni caso, l’imprevisto non tarderà ad arrivare…

La Promessa, trame: che cosa nasconde Martina?

Eh sì: possiamo anticiparvi che col trascorrere degli episodi Martina dovrà fare i conti con una grossa bugia che ha raccontato a tutti quanti pur di stare tanto tempo a La Promessa. Un segreto, celato per diverso tempo, che porterà all’ingresso di Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez), i suoi genitori da circa un anno in contrasto con Alonso e Cruz (Eva Martin).

Una volta che il padre e la madre di Martina metteranno piede nella tenuta, il rapporto della ragazza con Curro apparirà decisamente a rischio e la verità sarà destina a scombinare più di un equilibrio creatosi a La Promessa…