Tempesta d’amore, anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2024

Benché dilaniata dai suoi sentimenti per Christoph, Alexandra acconsente a prestarsi al piano di Markus e prova a manipolare Saalfeld durante un’escursione in montagna. Durante un picnic con l’albergatore, però, la donna rischia di perdere di vista il vero piano …

Shirin è sconvolta di fronte alla decisione di Gerry far valere i suoi diritti di gestore del salone di bellezza, pretendendo che Helene venga reintegrata. Ferita, la ragazza decide di mantiene le distanze dal fidanzato per un po’…

Josie è al settimo cielo: ha ricevuto un grosso ordine di cioccolatini da una catena di gastronomia! Entusiasta, la ragazza si mette subito al lavoro, ricevendo l’aiuto di Erik, Yvonne e Leon. Poco dopo, però, quest’ultimo riceve un messaggio drammatico…

Vanessa e Michael sono sconcertati dalla reazione di Carolin. Il medico decide dunque di affrontare la fidanzata, che riesce a giustificarsi con una scusa. La Sonnbichler, però, non si accontenta e pretende una spiegazione.

Mentre Gerry soffre per la crisi con Shirin e chiede consiglio a Erik, Helene si rende conto di quanto il figlio sia infelice e prende una decisione.

Vanessa chiede a Michael di mediare tra lei e Carolin. Il medico attira dunque la fidanzata al lago con un pretesto, dove la Sonnbichler la sta aspettando. Nonostante le riserve iniziali, alla fine Carolin si lascia persuadere a fare un giro in barca, ma poi un momento di involontaria intimità con Vanessa le fa perdere il controllo…

Per convincere Christoph ad aiutarla, Alexandra gli confessa il vero motivo per cui gli Schwarzbach spingono per la vendita dell’ala est del Fürstenhof: non vogliono investire il profitto nella ristrutturazione dell’hotel, bensì ripianare i loro bilanci. Mentre Christoph assicura ad Alexandra il suo sostegno, Werner firma il contratto ignaro delle conseguenze…

Josie si sente in colpa per il licenziamento di Leon e prova ad aiutare il fidanzato nella ricerca di un lavoro. Su consiglio della sua amata, Thormann si candida come nuovo PR del Fürstenhof, ma riceve subito un rifiuto. A quel punto Josie presume che ci sia lo zampino di Paul e affronta quest’ultimo…

Gerry vorrebbe riappacificarsi con Shirin, ma poi finisce per rinfacciare alla fidanzata di applicare due pesi e due misure: Gerry deve esprimere la propria opinione nei confronti di sua madre, ma non può farlo con Shirin! Offesa da questa accusa, la Ceylan si allontana ulteriormente.

Vanessa è sconvolta per essere stata gettata in acqua da Carolin e rifiuta le scuse di quest’ultima.

Mentre Josie accusa ingiustamente Paul, quest’ultimo scopre che Christoph ha assegnato il posto di PR manager a Erik. Saalfeld voleva infatti aiutare il suo protetto nella sua guerra sentimentale contro Leon…

Christoph capisce di aver guadagnato punti con Alexandra grazie al suo sostegno, e spera di essere vicino a conquistare il cuore della donna. E così, quando scopre che Markus ha invitato la moglie a fare una breve vacanza romantica, fa alla sua amata una controproposta: vuole incontrarla in una baita romantica. Lo attende però una brutta sorpresa…

Paul rifiuta il sostegno di Christoph e convince invece Erik a rinunciare al posto di PR per amore di Josie. Mentre quest’ultima è felice per l’intervento del suo ex, Leon è decisamente meno entusiasta e sfida il rivale a un duello sportivo…

Mentre Vanessa chiude la sua amicizia con Carolin, Michael e Max vengono a conoscenza della discussione tra le loro compagne e prendono una decisione per evitare ulteriori tensioni…

Per alleviare i sensi di colpa di Helene, André cerca il ginecologo che la seguì all’epoca in cui era incinta di Gerry. Come sperato dallo chef, il medico conferma che la donna non è responsabile per il deficit cognitivo del ragazzo!

Markus umilia Christoph nella baita, dichiarando che Alexandra non ha segreti con lui e annunciando una festa di compleanno insieme alla moglie. A quel punto Saalfeld pretende che la donna ammetta per chi batte davvero il suo cuore…

Paul accetta di sfidare Leon a triathlon, ma si rivolge a Josie per un aiuto: ha bisogno che lei gli prepari un piano alimentare. Poco dopo, però, anche Leon le fa una richiesta simile…

Carolin soffre per la lontananza di Vanessa e non riesce a concentrarsi sulle prove del valzer nuziale con Michael. Quando la Sonnbichler lo scopre, affronta l’ex amica pretendendo una spiegazione. E così Carolin confessa finalmente di amarla!

Helene è molto colpita dall’impegno di André per lei, ma poco dopo confessa a Hildegard di sentirsi comunque in colpa.

Vedendo Christoph allontanarsi, Alexandra capisce finalmente di amarlo e si lascia andare alla passione con lui. A sua insaputa, però, proprio negli stessi istanti sua figlia Eleni è arrivata al Fürstenhof e la sta cercando…

Paul e Leon hanno sempre maggiori problemi di convivenza, ma nessuno dei due è disposto a lasciare l’appartamento all’altro. Per dare una lezione al rivale, Thormann invita dunque Josie a una serata romantica in casa….

Vanessa è sconvolta dalla dichiarazione d’amore di Carolin e prende le distanze dopo aver messo ben in chiaro di non ricambiare i sentimenti della Lamprecht. Nel frattempo quest’ultima teme che il suo segreto venga scoperto da Michael e si chiede se la loro relazione abbia ancora un futuro.

Nonostante il matrimonio doppio saltato, Max vuole organizzare una bella festa per Vanessa. Purtroppo, però, gli mancano i mezzi finanziari. Quando Helene lo scopre, si dispera per non poter aiutare il figlio. Con sua grande sorpresa, però, André offre il suo aiuto… Seguici su Instagram.