Tempesta d’amore: Christoph sconvolge Alexandra con un’incredibile prova d’amore! | Anticipazioni italiane

Negli affari come in amore, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non è abituato a ricevere un “no” come risposta… specialmente se è convinto di avere speranza di successo! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore si lancerà in una vera e propria follia per conquistare il cuore di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph alla conquista di Alexandra

Quasi trent’anni fa la lasciò improvvisamente, preferendole denaro e potere. Ora, però, Christoph è determinato a rimediare all’errore commesso e riconquistare il cuore della sua Alexandra… costi quel che costi!

Benché felicemente sposata con Markus (Timo Ben Schöfer), la donna è tutt’altro che immune alle avances del suo ex, tanto da essersi lasciata andare ad un bacio appassionato con lui. Bacio che ha riacceso le speranze di Saalfeld al punto da invitare la sua amata a fare una vacanza di coppia in un luogo simbolo del loro amore: Formentera.

Come sappiamo, Alexandra ha rifiutato l’invito, ma i continui messaggi d’amore che il suo spasimante le sta inviando dall’isola spagnola la stanno turbando più di quanto vorrebbe, tanto che finirà per tradirsi con Markus parlando nel sonno!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa un regalo ad Alexandra

Messa con le spalle al muro dal marito, Alexandra finirà per confessare a quest’ultimo di aver effettivamente baciato Christoph, archiviando però l’accaduto come senza importanza. Ma sarà davvero così?

Dopo aver promesso a Markus di tenere le distanze da Saalfeld, la donna si troverà infatti ancora una volta a lottare con i suoi crescenti sentimenti per quest’ultimo. E lui non le renderà le cose più semplici…

Appena tornato dalla Spagna, Christoph lascerà infatti Alexandra a bocca aperta con un regalo a dir poco incredibile: a Formentera ha comprato per lei proprio la pensione dove – anni prima – avevano sognato di vivere insieme! Come reagirà la donna di fronte a questa prova d’amore? Seguici su Instagram.