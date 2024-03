Tempesta d’amore: Philipp si innamora di Ana… e cambia tutto! | Anticipazioni tedesche

Un clamoroso colpo di scena sta per stravolgere il triangolo al centro della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Dopo aver a lungo finto di amare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) con l’unico scopo di mettere le mani sul suo patrimonio, Philipp Brandes (Robin Schick) finirà infatti per innamorarsi sinceramente della ragazza. E a quel punto nulla sarà più come prima! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana lascia Philipp per Vincent

Mentre in Italia la diciottesima stagione di Tempesta d’amore si sta avviando verso la sua fase conclusiva, in Germania l’attenzione è da tempo passata all’annata numero venti della soap. Come sappiamo, al centro della scena vi sarà la giovane Ana Alves, figlia di Nicole.

Da sempre innamorata di Philipp Brandes – un giovanotto cinico e senza scrupoli interessato unicamente a denaro e potere – Ana inizierà una relazione con lui, senza rendersi conto che il fidanzato la tradisce e inganna ripetutamente. Alla fine, però, la Alves aprirà finalmente gli occhi e lascerà Philipp per legarsi invece a Vincent Ritter (Martin Walde), un veterinario onesto e dal cuore d’oro.

Lieto fine in arrivo? Purtroppo no! Proprio quanto tutto sembrava andare finalmente nel verso giusto, infatti, Philipp scoprirà che Ana è destinata ad ereditare una fortuna. E così il giovanotto tesserà un intrigo dietro l’altro nella speranza di separare la ragazza da Vincent e legarla a sé. Avrà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Philipp si innamora di Ana

Ebbene, purtroppo la risposta è “sì”. A causa degli intrighi orditi da Philipp, Ana e Vincent finiranno infatti per lasciarsi. E a quel punto Brandes sfrutterà ogni occasione per riavvicinarsi alla ragazza, nella speranza di riconquistarla. Un’impresa che si rivelerà più difficile del previsto…

Benché Philipp le sia tutt’altro che indifferente, Ana non se la sentirà infatti di dargli nuovamente fiducia e bloccherà i suoi flirt. Sarà così che il ragazzo avrà un’idea audace: simulare un incidente per poter giocare il ruolo dell’eroe! Peccato solo che le cose non andranno secondo i piani…

Invece che essere lui a salvare Ana, sarà infatti Philipp stesso a finire in pericolo mentre la ragazza dovrà soccorrerlo. Ma la vera sorpresa sarà un’altra! Quando il giovanotto aprirà gli occhi ritrovandosi di fronte il volto di Ana, si innamorerà perdutamente! E a quel punto nulla sarà più come prima… Seguici su Instagram.

(Puntate 4217-21, in onda in Germania dal 13 al 19 marzo 2024)